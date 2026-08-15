Fallece quien fuera director del hipódromo de Santa Rita y Asesor del INH

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La tarde de este sábado se dio a conocer el fallecimiento del reconocido hombre del hipismo zuliano Levi Martínez, quien llegará a fungir como director en su momento del Hipódromo de Santa Rita en las afueras de la ciudad de Maracaibo en el estado Zulia, así lo dio a conocer el periodista y locutor zuliano Manuel Ortega Chacón en su cuenta personal de X.

Hipismo: Falleció quien fuera director del hipódromo de Santa Rita y Asesor del INH

El periodista y locutor hípico zuliano Manuel Ortega Chacón informó por medio de su cuenta personal de la red social X, el fallecimiento del turfman zuliano Levi Martínez, quien llevará a ser en un momento, director del Hipódromo de Santa Rita en el estado Zulia en el año 2002 hasta el 2003, además de ser asesor presidencial del Instituto Nacional de Hipódromos.

«Con profundo dolor, lamento informar el Fallecimiento de LEVI MARTINEZ esta mañana en la Ciudad de Maracaibo #Hipismo Levi fue Director del Hipódromo de Santa Rita y Asesor de la Presidencia del INH. Elevamos una oración por su eterno descanso 9/10/1944 - 15/08/2026», escribió el comunicador zuliano en su publicación.

Martínez, llegó a ser pronosticador de la revista Amanecer Hípico con el reconocido Héctor Alonzo y propietario de purasangres de carrera en el principal óvalo del occidente del país en los años 90.