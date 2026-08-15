Retirado campeón purasangre que corría con lentes de esquí

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El turf europeo despide a uno de sus titanes de la resistencia. La organización Godolphin anunció este sábado el retiro definitivo de las pistas de Trawlerman, el valiente castrado de ocho años que se convirtió en una pieza fundamental del panorama de los stayers (fondistas) en el Viejo Continente.

El entrenado por la laureada dupla de John y Thady Gosden en Clarehaven Stables sufrió una lesión en una de sus extremidades durante la disputa de la Goodwood Cup (G1) el pasado mes de julio. Aunque el veterano corredor se encuentra feliz y de buen ánimo, sus conexiones han decidido inteligentemente priorizar su salud y otorgarle el descanso que se ha ganado con creces en la arena competitiva.

El caballo será trasladado a las lujosas instalaciones del Wood Ditton Stud, un centro de cría y descanso que conoce a la perfección por sus temporadas de vacaciones de verano.

Una campaña dorada en los tiros de aliento

Trawlerman cierra una trayectoria impecable marcada por el corazón, la consistencia y la durabilidad, enfrentando y batiendo a los mejores milleros de fondo de su generación.

Campaña General: 25 actuaciones públicas.

25 actuaciones públicas. Victorias: 11 triunfos en total.

11 triunfos en total. Producción monetaria: Más de £2.15 millones de libras esterlinas en premios ($2.76 millones de dólares aproximadamente).

Sus hitos más memorables:

Ascot Gold Cup (G1 - 2025): Su tarde de gloria absoluta al imponerse por un margen contundente de siete cuerpos y detener el cronómetro en un tiempo récord de la pista de 4 minutos y 15.02 segundos.

Su tarde de gloria absoluta al imponerse por un margen contundente de siete cuerpos y detener el cronómetro en un tiempo récord de la pista de 4 minutos y 15.02 segundos. QIPCO British Champions Long Distance Cup (G1/G2): Logró la notable hazaña de conquistar esta exigente competencia en dos oportunidades (2023 y 2025).

Logró la notable hazaña de conquistar esta exigente competencia en dos oportunidades (2023 y 2025). Ebor Handicap (York): Una de las carreras de handicap más prestigiosas y millonarias de Europa, la cual se adjudicó con gallardía en 2022.

Una de las carreras de handicap más prestigiosas y millonarias de Europa, la cual se adjudicó con gallardía en 2022. Efectividad en el Máximo Nivel: Logró además dos segundos lugares en la Ascot Gold Cup (2024 y 2026), cayendo de manera heroica por solo una cabeza ante el campeón Scandinavia en su edición más reciente.

Como dato curioso para la bitácora hípica, en su última temporada el ejemplar se convirtió en una sensación visual al tener que competir utilizando unas gafas especiales de estilo esquí en los recintos previos debido a un diagnóstico de extrema sensibilidad ocular a la luz solar directa.

Pedigree: Estirpe de Campeones

Criado de forma directa por Godolphin en Irlanda, su genética es un compendio puro de la resistencia del turf europeo:

Padre: Golden Horn (Ganador del Epsom Derby y del Arco de Triunfo, siendo Trawlerman su primer hijo ganador de Grupo 1).

(Ganador del Epsom Derby y del Arco de Triunfo, siendo Trawlerman su primer hijo ganador de Grupo 1). Madre: Tidespring (Ejemplar de alta valía e importada por la operación del Jeque Mohammed).

(Ejemplar de alta valía e importada por la operación del Jeque Mohammed). Abuelo Materno: Monsun (La gran leyenda de la cría alemana, reconocido mundialmente como uno de los mayores transmisores de fondo y estamina en la historia moderna del purasangre).

Comunicado de Prensa de Godolphin LLC

(Declaraciones oficiales del entrenador John Gosden a través de los canales del equipo):

"Trawlerman se encuentra feliz y bien de salud, pero desafortunadamente salió de la Goodwood Cup con un problema en una pierna y ahora ha sido retirado.

A sus ocho años de edad, se convirtió en parte de la familia aquí en el establo; ganó la Long Distance Cup en dos ocasiones y la Ascot Gold Cup registrando un tiempo récord muy rápido que difícilmente será igualado, además del Ebor. Ha generado más de £2 millones en premios y se mantuvo en el tope de sus condiciones este año cuando finalizó segundo en la Ascot Gold Cup, perdiendo por apenas una cabeza y concediendo una libra de ventaja al ganador.

Será retirado al Wood Ditton Stud, donde Godolphin cuenta con unas instalaciones maravillosas que él conoce muy bien tras haber pasado allí sus periodos de vacaciones. Para todos nosotros en Clarehaven Stables, al igual que ocurrió con Stradivarius, Trawlerman se transformó en un miembro muy amado de la familia y habrá mucha gente aquí que lo extrañará notablemente; de manera particular Ben de Paiva, quien lo cuidaba a diario, y Richard Wilkinson, quien lo montó en galopes durante la mayor parte de su campaña técnica".