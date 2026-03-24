Calandagan ante la armada de Godolphin en la Dubai Shema Classic G1

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Una de las pruebas más importantes de la jornada sabatina que dará por finalizar la Locura de los Viernes de Marzo en el óvalo de Meydan, será una nueva edición de la Dubai Sheema Classic G1, en recorrido de 2.410 metros en grama y que da un premio de $6. Millones de dólares a repartir.

Dubai World Cup: Calandagan a dominar la armada Godolphin en la Dubai Sheema Classic Turf

Aunque el retiro a última hora del ejemplar Rebel´s Romance, hizo perder el duelo entre dos de los mejores purasangres de carrera en la grama, la presencia del cincoañero Calandagan del trainer Francis Henri Graffard, quien le da la monta al astro Michael Barzalona para el Aga Khan Studs.

El campeón gramero llega a la prueba con una campaña de ocho victorias en 14 presentaciones, viene de ganar la Japan Cup G1, por su parte, los ejemplares de la chaqueta Azúl y presentados por Charlie Appleby, será los hijos de Frankel, Royal Power con la monta de William Buick y By the Book con Ryan Moore respectivamente. Royal Power tiene un triunfo en la Abu Dabi Championship en su última actuación.

Los demás ejemplares de la competencia son, Ethical Diamong, campeón en la Beeders’ Cup Turf Sprint y cual será montado por William Mullins, Giavellotto, presentado por Jmes Doyle y la monta de Marco Botti y por último West Wind Blows. El ganador de la prueba obtendrá su cupo directo para la Breeders' Cup del mes de noviembre en las prueba de grama.