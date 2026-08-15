King Bulbs con remate violento para llevarse la Copa Tintoreto en Valencia

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Máxima emoción en el óvalo del Cabriales. El Hipódromo Nacional de Valencia celebró este sábado su reunión número 20 de la temporada oficial 2026. La jornada incluyó una agenda de nueve competencias de alto nivel. La prueba central de la tarde fue la prestigiosa Copa Tintoreto, un trayecto selectivo de 1.400 metros reservado para ejemplares ganadores de tres y más años. Este evento sirvió como el preámbulo perfecto para el tradicional y millonario juego del 5y6 Nacional.

HINAVA: King Bulbs salió de la nada para llevarse la Copa Tintoreto

La Copa Tintoreto 2026 deparó una sorpresa colosal para toda la afición hípica de Venezuela. El veterano purasangre de nueve años, King Bulbs, ejecutó un avance incontenible por la parte interna de la pista para asegurar una victoria impactante. Bajo la conducción del jinete aprendiz José Daniel Calicho, el maduro corredor sentenció la carrera en los 200 metros finales. Con esta acción, frustró las aspiraciones de los grandes favoritos de la cátedra: Masterry y Strenght Monster.

Este triunfo representa la primera victoria selectiva del año para King Bulbs y su cuarta foto en el recinto de ganadores durante la presente campaña.