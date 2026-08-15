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Conoce lo que pagó el 5y6 en Valencia este sábado en la reunión 20

El pool de Valencia superó los 136 millones de bolívares en una jornada histórica este sábado 15 de agosto de 2026

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Meridiano

Sabado, 15 de agosto de 2026 a las 06:04 pm
Conoce lo que pagó el 5y6 en Valencia este sábado en la reunión 20
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El pool de Valencia superó los 136 millones de bolívares en una jornada histórica este sábado 15 de agosto de 2026, donde los cuadros con seis aciertos del 5y6 Nacional cobraron Bs. 128.289,65. La reunión número 20 del Hipódromo Nacional de Valencia (Hinava) dejó excelentes dividendos y consolidó el éxito de la hípica carabobeña.

HINAVA: Ganadores de las válidas del 5y6 y dividendos oficiales 

Ejemplares Ganadores de las Válidas

  • 1ª Válida: Perijanera (4) liquidó con la monta de Francisco Quevedo.
  • 2ª Válida: Divergente (2) venció bajo la guía de Fernando José García.
  • 3ª Válida: Magical Song (4) dominó con el aprendiz Luis Funez Jr..
  • 4ª Válida: Endora (4) se impuso con solvencia en dupla con Francisco Quevedo.
  • 5ª Válida: Pompeyo (2) sorprendió a la afición con Reniel Rondón.
  • 6ª Válida: Provenza (5) cerró la jornada conducida por Ender Graciel.

Dividendos Oficiales del 5y6

Los pagos calculados a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela quedaron distribuidos de la siguiente manera:

  • Con 6 aciertos: Bs. 128.289,65 ($166,06 USD).
  • Con 5 aciertos: Bs. 3.489,47 ($4,51 USD).

Lo más destacado de la jornada

  • Jesús Carfunjol Arteaga: Fue el entrenador de la tarde al totalizar cuatro triunfos.
  • Copa Tintoreto: King Bulbs se adjudicó el trofeo con José Daniel Calicho en los estribos.

La recaudación total en Valencia superó las expectativas institucionales e impuso un nuevo récord para la temporada de este año.

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