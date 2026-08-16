Salto Inmenso: INH supera los Bs.750 millones en el Monto Sellado del 5y6

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La temporada hípica nacional cumple la tarde de este domingo con la celebración de la reunión número 32 de la temporada nacional con una agenda de 13 carreras, donde se disputó el Clásico República Bolivariana de Venezuela GI en recorrido de 2.000 metros y contó con la victoria del potro Teniente Dan del entrenador Riccardo D’Angelo para el Stud Alabama PB.

La Rinconada: Ganadores de las no válidas y monto sellado del 5y6

La primera de las carreras de la jornada 32 la ganó el purasangre Thunder White con la monta del jinete profesional Ivan Pimentel Jr. y el entrenamiento de Henry Trujillo con un tiempo oficial de 68,3 en los 1.100 metros. Luego, sería el triunfo de Bulma, por decisión administrativa con la conducción de Yamper González y presentada por el entrenador Deibys Guevara, la cual hizo un recorrido de 68,4 em 1.100 metros.

La tercera carrera no válida fue ganada por el purasangre Brother Will con la silla del jinete Samuel Yanez y entrenada por Jesús Romero Rojas, el cual recorrió los 1.300 metros en 83,3, mientras que la cuarta no válida se la llevó The Fieldier Jr. con Jean Carlos Rodríguez en el lomo y pensionado por Jefferson Rivas. Por su parte, la quinta carrera del ciclo no válido fue un triunfo reglamentario para la yegua Yarel, la cual fue subida por los comisarios ante la descalificación de Coach Sessa (USA), el tiempo oficial de la carrera fue de 81,4 en distancia de 1.300 metros.

La sexta prueba, fue una fotografía para la yegua Priyanka, bajo la conducción del jinete profesional Hemirxon Medina y el entrenamiento de Oscar Manuel González con un tiempo oficial de 67,3 en 1.100 metros recorridos. Por último, el capitulo de las carreras no válidas lo cerró con la disputa del Clásico República Bolivariana de Venezuela GI, último paso de la Triada Nacional donde triunfaría el potro Teniente Dan con Jhonathan Aray en el lomo y presentada por Riccardo D’Angelo, para dejar un crono de 129,1 en 2.000 metros

Monto Sellado

La recaudación nacional del juego de las mayorías volvió a irrumpir con fuerza entre los tickets jugados, y el Instituto Nacional de Hipódromos informó que se logró recaudar Bs. 751.970.070,00 para aumentar en más de Bs.80 millones de lo conseguido en la pasada reunión 30.