Así ajustó en pista la gran opción de Gaceta Hípica para la jornada del 5y6

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La temporada hípica continúa este domingo 23 de agosto con la reunión número 33 del año. La cartilla consta de 13 competencias, entre las cuales destacan dos pruebas selectivas diseñadas para mantener el entusiasmo de la afición en las tribunas del coso capitalino.

11 Caballos nacionales e importados de tres años, debutantes o no ganadores conforma la nómina oficial de la sexta válida para el juego del 5y6 que tendrá recorrido de 1.400 metros más el premio adicional a repartir de $33.800.

Ejemplar: Gran Opción 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

Entre los participantes se encuentra More Than Galileo (USA) (llevará el número 10 en la gualdrapa), importado que reaparece luego de 119 días con la monta del experimentado Johan Aranguren y entrenado por Gabriel Marquez para el Stud "Don Rafael V".

Se perfila como primer favorito y la etiqueta de gran opción de Gaceta Hípica por lo que es un ejemplar que demuestra calidad, consistencia, velocidad, condiciones atléticas óptimas y un batallador en la pista.

Su última actuación fue el 26 de abril, donde fue capaz de arribar en la tercera casilla a cinco cuerpos y tres cuartos del ganador norteamericano Shaword.

Ajuste miércoles: La Rinconada R33

El miércoles 19 de agosto, el castaño de tres años More Than Galileo ajustó: Galopó don vueltas en pelo con el mismo Johan Aranguren, de acuerdo a lo informado por la hoja de ajustes por parte de la División Oficial de Tomatiempos de Instituto Nacional de Hipódromos.

Enemigos de la carrera: Ejemplares