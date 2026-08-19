¡Ojo al 5y6 dominical en La Rinconada! El ajuste en la línea de Gaceta Hípica que debes conocer

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El templo de la hípica nacional, como lo es el hipódromo La Rinconada, abrirá sus puertas este domingo 23 de agosto para la celebración de la reunión número 33 de la temporada oficial.

La cartelera contempla un programa de 13 competencias, entre las cuales destaca dos pruebas selectivas que forman parte del 5y6 nacional especial para Potros y Potrancas en recorrido de 1.100 metros.

Ejemplar: Línea Gaceta Hípica 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

La emoción de las válidas del juego de 5y6 continúa con la novena competencia, segunda válida, pues será para el lote de yeguas nacionales e importadas de 5 y más años, ganadoras de 1 carrera (a excepción de carreras de reclamo de Venezuela). El evento está programado para la distancia de 1.100 metros y cuenta con un atractivo premio especial de $27.040 dólares.

Entre las inscritas destaca el ejemplar Alana (número 1), una hija del semental Jorge Zeta que regresa a la pista luego de un corto paro de 63 días y nuevamente contará con la conducción del jinete aprendiz Winder Véliz en yunta con el entrenador Ismael Martínez.

La yegua nacida y criada en el Haras La Primavera salta a la cancha perfilada como la principal favorita de la prueba y se consolida como la línea indiscutible de la prestigiosa revista especializada Gaceta Hípica. Sus avales competitivos están respaldados por su reciente desempeño en la arena. Su más reciente ganó pero fue distanciada al segundo lugar por tropiezos ocasionados al final de la recta.

Ajuste: 5y6 La Rinconada

El día miércoles 19 de agosto en la pista caraqueña, la pupila de Ismael Martínez Galopó dos vueltas en pelo, en pelo publicada por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Enemigas en carrera: Yeguas R33