Si supera la partida va a decidir: La carta de Eliecer Gómez este domingo en La Rinconada

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Durante la habitual jornada de ejercicios matutinos en la pista del óvalo de Coche, el preparador Eliecer Gómez ofreció un análisis detallado al equipo de Meridiano Web. El profesional de la hípica capitalina repasó las condiciones físicas de su único presentado para la programación oficial de este domingo. De igual forma, el entrenador enfatizó la rigurosa preparación que cumplió su pupila durante sus más recientes ajustes en la arena, con el firme propósito de asegurar la victoria en la cartelera dominical.

Puesta a punto para la prueba especial: Ciclo No Válido

La responsabilidad del establo se concentrará en el marco de la tercera competencia del programa, una prueba especial reservada para yeguas de tres años, nacionales e importadas, debutantes o no ganadoras, sobre un recorrido de 1.400 metros. En dicho compromiso, Gómez ensillará a la potranca norteamericana My Three Loves, pieza que contará con la conducción del fusta Robert Capriles en la búsqueda de su primer laurel en el recinto capitalino.

Estrategia y ajustes en el aparato de salidas

En sus declaraciones exclusivas, el entrenador detalló el plan de carrera previsto para la competencia y el trabajo específico ejecutado sobre el comportamiento de la ejemplar en el aparato de salidas:

"Un saludo a toda la fanaticada de Meridiano Web, como siempre un placer acompañarlos por aquí. Efectivamente, cuento con un solo presentado para la reunión 33; se trata de la importada My Three Loves con la monta de Robert Capriles. De verdad, la partida no ha sido el fuerte de la yegua, pero hemos trabajado con ella de forma constante. Esperamos que para esta ocasión logre una buena arrancada; de ser así, con toda seguridad va a estar en la definición de la competencia, y así se lo hago saber a toda la afición".

Llamado a la afición y respaldo al 5y6

Optimista ante la oportunidad de este domingo, el preparador aprovechó el espacio periodístico para enviar un mensaje a la comunidad hípica. En su intervención, Gómez extendió una cordial invitación al público hípico para asistir de manera masiva a las instalaciones del hipódromo La Rinconada, disfrutar del espectáculo deportivo en la tribuna y brindar su respaldo a la tradicional jugada del 5y6 nacional.