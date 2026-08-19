Félix Velásquez: “A pesar del lote mi conducido puede atropellar con éxito en La Rinconada”

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La disciplina marca la ruta de Félix Velásquez en la temporada 2026. Frente a las vicisitudes del deporte hípico, el látigo capitaliza un balance positivo con 13 triunfos en el balance general. En alianza con su agente César García, "Popui", el látigo intensifica su presencia en la pista matutina con el objetivo de asegurar compromisos de primer nivel.

Este domingo, durante la R33 de La Rinconada, tendrá tres compromisos sobre el sillín; sobre la opción de cada uno de ellos conversó con Meridiano Web durante la jornada de ajustes a mitad de semana.

Análisis de sus montas: 13 Carreras Domingo La Rinconada

Catirote (4ta carrera): "Este ejemplar en su última tuvo problemas de salud, para esta ocasión se encuentra muy recuperado. Hoy mismo salió del aparato y lo hizo bastante bien conscientes estamos que el lote es un poco fuerte pero no dejen al nuestro por fuera que va hacer una buena carrera."

Gran Euro (7ma carrera): "Este caballo lo venimos de correr en su última y fue capaz de arribar en la quinta casilla en atropellada. Para esta ocasión son 1.600 metros y aunque el lote es de ganadores de 1 y 2 y el nuestro solo ha ganado una. No lo dejen fuera que puede sorprender en los metros finales."

Niño de Oro (11ma carrera): Clásico Gradisco (GII), quiero agradecer a Ismael Martínez por la confianza y su propietario por creer en mí. De verdad es un potro que lo hace bastante bien, lo tenemos en buen concepto y en esta prueba selectiva podemos hacer una buena carrera.

Palabras Finales: R33 La Rinconada

Agradezco este espacio para la entrevista. Asimismo, aprovecho la oportunidad para invitar a toda la afición hípica al hipódromo este fin de semana. Apoyen el espectáculo y sellen su 5y6, un juego que mantiene excelentes dividendos