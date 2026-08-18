Invicto y en racha: Gran Manuel defiende su hegemonía en el Clásico Gradisco (GII) en La Rinconada

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La rica historia del hipismo venezolano reserva un lugar de honor para Gradisco, famoso pura sangre e ídolo de la afición nacional. El memorable ejemplar inscribió su nombre en los anales del deporte tras la obtención de la Triple Corona en el año 1960, gesta concretada mediante sus triunfos en los clásicos José Antonio Páez, Cría Nacional y República de Venezuela. Bajo la preparación de Leopoldo Márquez Gutiérrez, contó en los estribos con los legendarios jinetes Manuel Camacaro y Gustavo "El Monstruo" Ávila.

Durante su brillante campaña, edificó una seguidilla imbatible de 17 victorias consecutivas, registro que catapultó su récord general a 17 primeros lugares en 18 presentaciones. Tras la conquista de la hazaña, una severa lesión física lo alejó de la acción durante diez meses. El crack reapareció en la pista para disputar una última competencia ante el público antes de su retiro definitivo.

Una nueva generación salta a la pista en La Rinconada

Este domingo, el homenaje a esta leyenda se traslada al óvalo de Caracas con la disputa del Clásico Gradisco (Grado II). El evento selectivo de la jornada reunirá a un grupo de prometedores potros de dos años en el explosivo recorrido de 1.100 metros, una distancia ideal para la demostración de velocidad y talento por parte de las futuras estrellas del espectáculo hípico.

El atractivo de la competencia trasciende el plano deportivo e incluye un incentivo económico de relevancia, pues los competidores disputarán una bolsa de 162.500 dólares en premios, cifra que asegura un desarrollo de alta intensidad.

Gran Manuel acapara el favoritismo de la cátedra

El peso de las preferencias recae de forma unánime sobre Gran Manuel (8). Este potro importado, hijo del semental Silver State, dejó una grata impresión en su estreno el pasado 17 de mayo, fecha en la cual obtuvo una sólida victoria sobre este mismo trayecto de 1.100 metros.

Trayectoria victoriosa en la escala de Grado

Posteriormente, el 21 de junio del presente año, el purasangre firmó su primer triunfo selectivo tras la conquista de la novena edición del Clásico El Corsario (Grado III). En aquella oportunidad, el pupilo del entrenador Ismael Martínez detuvo el cronómetro en un registro de 68.1 para el recorrido, bajo la acertada conducción del jinete Yoelbis González.

Nuevo estratega sobre los lomos del ejemplar

Para este nuevo compromiso, la responsabilidad de la guía cambiará de manos por decisión del establo. El látigo profesional Robert Capriles asumirá la conducción del alazán por primera vez en su campaña pública, un factor clave que añade expectativa sobre su rendimiento en la pista de La Rinconada. La bolsa a repartir es de $162.500.

Rivales a vencer: Potros La Rinconada

A pesar del sólido perfil del favorito, los restantes aspirantes cuentan con los argumentos necesarios para la búsqueda del éxito en la corta distancia y esto son:

1- Elohim (USA) Iván Pimentel, 2- My Champion Mate (USA) José Rivero, 3- Entre Panas Jaime Lugo, 4- Niño de Oro Félix Velásquez, 5- Gran Torrente (USA) Hemirxon Medina, 6- Mr. Blumenaus Francisco Urdaneta, 7- Special One Yoelbis González, 9- Yaupon Force (USA) Francisco Quevedo, 10- Indigo Warrior Yonkleiver Díaz, 11- Kilimanjaro Winder Véliz, 12- Chokolate (USA) Johan Aranguren, 13- Mantekado (USA) Jhonathan Aray.