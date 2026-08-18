Reunión 33 en La Rinconada: Dos pruebas selectivas miden la fuerza de la nueva generación

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El espectáculo hípico en el óvalo de La Rinconada no frena su marcha durante la temporada 2026. Este domingo 23 de agosto, las instalaciones del principal recinto de Caracas abren sus puertas para celebrar una jornada de 13 competencias, en las cuales destacan dos cotejos selectivos de grado para potros y potrancas de dos años sobre el trayecto de 1.100 metros.

Doble cita selectiva en la pista de La Rinconada: 5y6 nacional

El V Clásico Julián Abdalá (Grado III) engalana la octava competencia del programa, compromiso que funciona como la primera válida del bloque multimillonario del 5y6 nacional. La cita reúne en la pista a 11 de las mejores piezas de dos años, entre nacionales e importadas, en un explosivo recorrido de 1.100 metros. Las jóvenes corredoras buscarán asegurar el liderato inicial de la generación en una prueba caracterizada por la velocidad y la exigencia estratégica desde el aparato de salidas.

Los potros miden fuerzas por una jugosa bolsa en la undécima carrera

A la altura de la undécima competencia, cuarta válida del juego de las mayorías, el óvalo caraqueño presenta la edición XXXVIII del Clásico Gradisco (Grado II). La nómina de esta icónica competencia convoca a 13 potros nacionales e importados de la nómina purasangre, contendientes que saltarán a la pista en pos de los máximos honores sobre el trayecto de 1.100 metros.

El choque promete emociones de primer nivel, no solo por el prestigio de la selectiva, sino también por el atractivo incentivo económico, el cual contempla una bolsa especial adicional a repartir fijada en 162.500 dólares.

El 5y6 nacional proyecta jugosos premios y alta recaudación

El juego del 5y6 nacional da inicio en la octava carrera, con hora programada de partida a las 4:05 p. m. Un parejo lote de doce ejemplares conforma la primera válida en la lucha por un bote global de 33.800 dólares.

Durante la jornada previa, la apuesta preferida del público venezolano registró una recaudación de 751.970.070,00 bolívares, cifra que confirma la solidez del dividendo y el respaldo de la afición ante los incentivos que presenta la junta directiva del Instituto Nacional de Hipódromos.

Líderes de la fusta y el entrenamiento sacan ventaja

En el ámbito estadístico, el entrenador Riccardo D'Angelo consolida su posición en el primer lugar del campeonato con una ventaja de diez victorias sobre Fernando Parilli Tota, quien acumula 27 triunfos en la presente temporada.

En el renglón de los jinetes, el fusta Jhonathan Aray sostiene el liderato del certamen tras defender una diferencia de tres visitas al recinto de ganadores frente a sus perseguidores más cercanos.