Paso a la eternidad: Riccardo D’Angelo se une a los grandes entrenadores del hipismo venezolano

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El ciclo de la Triple Corona Nacional para potros de tres años bajó su telón en el Hipódromo La Rinconada con una demostración de poder en la pista. El alazán Teniente Dan protagonizó un remate arrollador en los metros finales de la competencia estelar para adueñarse de la prueba reina de la tarde y sellar la culminación del evento más esperado del calendario hípico.

Liderazgo firme en la estadística de preparadores

Con este triunfo y el conseguido dentro del juego del 5y6 por intermedio del purasangre Mister Will, el preparador Riccardo D’Angelo ratificó su condición como el "Rey de la Efectividad". El profesional sumó un valioso doblete que lo afianza en la cúspide de la clasificación general de entrenadores con un total de 37 victorias en la presente temporada del óvalo de Coche.

Cuarto lauro en la máxima cita selectiva

El éxito alcanzado con Teniente Dan posee un significado histórico de alto calibre. D’Angelo conquistó por cuarta ocasión en su trayectoria el Clásico República Bolivariana de Venezuela (Grado I), competencia que arribó a 71 ediciones en la hípica venezolana. Su impecable registro personal en esta cita de gala incluye los lauros con Águila Negra (2003), Gran Will (2016), El Gran Eladio (2023) y ahora Teniente Dan (2026).

A la par de grandes de la preparación: La Rinconada

Esta cuarta gema coloca a "Ricky" D’Angelo en un peldaño reservado para la inmortalidad en La Rinconada, al igualar la marca de triunfos de los entrenadores más laureados en la historia de este evento: