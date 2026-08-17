ÚLTIMA HORA: Riccardo D’Angelo no entrenará más los caballos de este Stud

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La tarde noche de este domingo 16 de agosto del presente año, el entrenador Riccardo D’Angelo se erigió como el más destacado de la fecha 32 del año, al conseguir dos victorias con sus ejemplares y una de ellas con el potro Teniente Dan en el Clásico República Bolivariana de Venezuela GI, el cual da por finalizada la Triple Corona Nacional para potros nacionales de tres años.

La Rinconada: Riccardo D’Angelo no entrenará más los caballos de este Stud

Luego de finalizada la reunión hípica donde resultó el entrenador más destacado de la jornada, gracias a sus dos victorias, el entrenador Riccardo D’Ángelo notificó por medio de su cuenta personal de la red social X, que había decidido entregar todos los ejemplares que estaban a su cuidado del Stud Big Valdi a su propietario de manera categórica.

«#hipismo En vista de la molestia, la inconformidad y sobre todo la conducta antideportiva presentada por los allegados del Stud big valdi momentos después del clásico República de Venezuela he decidido entregarle de manera categórica Todos sus ejemplares bajo mi cuido! De antemano gracias! #respetoantetodo», escribió el entrenador en su cuenta.

D’Angelo viene de ganar con el mencionado Stud uno de los dos pasos de la triada nacional con el potro con el homónimo en el pasado Clásico Cría Nacional en recorrido de 1.800 metros y con la monta del jockey profesional Jaime Lugo.