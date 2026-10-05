Pasó por la lupa: Conozca el motivo tras la suspensión a este jinete tras La Rinconada tras la reunión 39

La prueba estelar de la jornada 39 en el óvalo de Coche consagró a Lured Away en el Clásico Jockey Club de Venezuela (G1). Bajo la tutela de Fernando Parilli Araujo y guiado por Jhonathan Aray, el pupilo del stud "Los Samanes Racing" conquistó su primer lauro en pistas nacionales. El corredor es un hijo de Enticed en la yegua Skindy por (Skip Away), criado en Kentucky.

El INH publica la hoja de resoluciones tras cada reunión

Como de costumbre los días lunes, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) difundió mediante sus plataformas digitales el reporte oficial de los comisarios. Este informe detalla pormenorizadamente las incidencias de cada carrera, incluyendo las declaraciones de los jinetes sobre contratiempos como tropiezos, malas salidas, problemas en el trayecto, pérdida del látigo, suspensiones, multas entre otras cosas, ofreciendo a los aficionados total claridad sobre los incidentes y las decisiones del arbitraje.

La Rinconada: Informe de la Junta Nacional de Comisarios

En la undécima competencia, que tuvo hora de inicio a las 5:45 p. m., la Junta Nacional de Comisarios estableció lo siguiente:

DISTANCIAMIENTO:

Los jinetes SAMUEL YANEZ (ONLINE N° 03) e IVÁN PIMENTEL (VINICIUS JR N° 04), formulan RECLAMO en contra del Jinete, JOSÉ CALICHO (POLOROID Nº 08) alegando que a la altura de los 25 metros finales se carga hacia adentro le quita la línea de carrera a sus conducidos. Vista la repetición de la prueba a través del sistema video, se pudo apreciar que en los 25 metros finales el ejemplar POLOROID Nº 08 (JOSÉ CALICHO) se carga hacia adentro violentamente, cortándole la línea de carrera sin la distancia reglamentaria al ejemplar VINICIUS JR N° 04, razón por la cual esta Junta de Comisarios DECIDE: DISTANCIAR del PRIMER al TERCER lugar al ejemplar POLOROID Nº 08 y SANCIONAR con SUSPENSIÓN por el término de DOS (02) SEMANAS al Jinete JOSÉ CALICHO desde el 12/10/2026 hasta el 26/10/2026 ambas fechas inclusive, todo de conformidad con lo establecido el articulo Nº 243 del Reglamento nacional de Carreras