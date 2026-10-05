Caen sanciones: Jinete suspendido por este motivo tras la reunión 39

La victoria del ejemplar Lured Away en el Clásico Jockey Club Venezuela (G1) se convirtió en el evento estelar de la reunión número 39 en el Hipódromo La Rinconada, guiado por Jhonathan Aray y bajo la preparación del entrenador Fernando Parilli Araujo. El zaino hijo de Enticed en Skindy por Skip Away, nacido en Kentucky, perteneciente a la divisa "Los Samanes Racing", se adjudicó su primera victoria en suelo venezolano.

El INH publica la hoja de resoluciones tras cada reunión

Como de costumbra los días lunes, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) difundió mediante sus plataformas digitales el reporte oficial de los comisarios. Este informe detalla pormenorizadamente las incidencias de cada carrera, incluyendo las declaraciones de los jinetes sobre contratiempos como tropiezos, malas salidas, problemas en el trayecto, pérdida del látigo, suspensiones, multas entre otras cosas, ofreciendo a los aficionados total claridad sobre los incidentes y las decisiones del arbitraje.

La Rinconada: Informe de la Junta Nacional de Comisarios

En la segunda competencia, que tuvo hora de inicio a las 1:25 p. m., la Junta Nacional de Comisarios estableció lo siguiente:

SANCIÓN POR NO INFORMAR: Vista la repetición de la prueba a través del Video Tape, esta Junta de Comisarios pudo apreciar que el jinete YONKLEIVER DIAZ (ZUCCHERO Nº 08) en el poste de los 1000 metros iniciales causa tropiezos al jinete LUIS FUNEZ JR del ejemplar MAHOMES N° 01, motivo por el cual esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONAR con SUSPENSIÓN de DOS (02) SEMANAS, al referido jinete, responsable de los tropiezos causados, sanción que se hará efectiva desde el 12/10/2026 hasta el 26/10/2026 por no informar lo acontecido, todo de conformidad con lo establecido en el artículo Nº 253 del Reglamento Nacional de Carreras.