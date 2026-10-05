Infracción en el repeso: Dos jinetes sufren sanciones económicas en la reunión 39 de La Rinconada

Este primer domingo de octubre del presente año, el hipódromo La Rinconada celebró la reunión 39 de la presente temporada, la cual contó con una programación de 13 competencias, y donde se destacó: La edición 83 del Clásico Jockey Club de Venezuela (GI), cuyo ganador fue para Lured Away (USA) con la yunta Fernando Parilli Araujo y Jhonathan Aray en distancia de la milla (1.800 metros).

A su vez, el 5y6 Nacional repartió dividendos de suma importancia, ya que, los (7380) boletos con cinco aciertos ganaron cada uno Bs 18.766,84, mientras que los (346) tickets con los seis ejemplares de la fama cobran cada uno un total de Bs 1.543.968,19, cifra equivalente a un poco más de $ 1.700 según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Jinetes sancionados: La Rinconada Pérdida de Peso Datos hípicos

En la novena carrera, segunda válida para el juego de las mayorías fue reservada para caballos nacionales e importadas de cuatro, ganadores de una carrera (A excepción de carreras de reclamo en Venezuela).

Con una nómina de 10 competidores, la victoria fue para el pupilo del Stud “ZM” Qualitat (6), montada por el internacional Franklin González Jr. En dicha carrera el segundo lugar fue ocupado por el castaño Drako que contó con la monta de Yaniel Caguado y esto fue lo que ocurrió:

EXCESO EN EL REPESO:

"Según informe del JUEZ DE PESO el jinete YANIEL CAGUADO (DRAKO Nº05) presentó 1.900 gramos de exceso en el máximo permitido en el repeso, razón por la cual esta Junta de Comisarios decide SANCIONARLO con MULTA de todo de conformidad con los establecido en el artículo 249 del Reglamento Nacional de Carreras".

Posteriormente en la undécima carrera, cuarta válida el ejemplar que ocupa en principio la quinta casilla Forty Time (2) fue descalificado ya que su jinete, Winder Véliz pierde (1.2 Kg) en el repeso en carrera ganada por el ejemplar Online (03) por vía reglamentaria.

DÉFICIT DE PESO EN EL REPESO:

"Según informe del JUEZ DE PESO, el jinete WINDER VELIZ (FORTY TIME Nº 02) presentó (1.2 Kg.) menos en el repeso. En consecuencia, esta Junta Nacional de Comisarios DECIDE: SANCIONAR con DESCALIFICACIÓN al ejemplar FORTY TIME Nº 02 al último lugar, dicho jinete será SANCIONADO con MULTA, quedando el orden definitivo de llegada de la siguiente manera: Primer Lugar: ONLINE N° 03, Segundo Lugar: VINICIUS JR N° 04, Tercer Lugar: POLOROID Nº 08, Cuarto Lugar: HIG BLACK CAT Nº 01, Quinto Lugar: RED TIME Nº 07".