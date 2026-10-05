Cuadros con seis pagan más de $1.700 en La Rinconada

El primer domingo del mes de octubre contó en la ciudad capital con la realización de la jornada hípica número 39 de la temporada anual, con una programación de 13 carreras, donde en una de ellas, se disputó el Clásico Jockey Club de Venezuela GI con victoria del purasangre Lured Away del entrenador Fernando Parilli Araujo y la monta de Jhonathan Aray para el Stud Los Samanes Racing y el monto sellado del 5y6 Nacional se acercó a los Mil Millones de bolívares recaudados.

La Rinconada: Cuadros con seis pagan más de $1.700

La primera de las válidas de la reunión 39 se corrió en una distancia de 1.200 metros, y la victoria la alcanzó la yegua importada Lady Monique, pensionada de José Rafael Rojas con la monta del astro venezolano Johan Aranguren con un tiempo de 74,3 y generó un pago sorpresivo de Bs.1.130 a ganador.

Seguidamente, en recorrido de 1.500 metros, el triunfo sería para el ejemplar criollo Qualitat con la monta de Franklin González Jr. y presentado por Fernando Parilli Jr. el cual dejó un tiempo oficial de 73,3 y pagó Bs.247,24 a ganador.

A continuación, la tercera del 5y6 fue un triunfo para la importada Srta. Bulería del entrenador Fernando Parilli Jr. nuevamente con González Jr. en el lomo de la yegua, la cual corrió 74,1 en 1.200 metros y generó Bs.162,15 a ganador. La primera de la Triple Apuesta sería para el ejemplar Online del entrenador Ramón García Mosquera, el cual fue subido del segundo lugar, con la monta del aprendiz Samuel Yanez con un tiempo de 95,2 en 1.500 metros y un pagó exultante de Bs.1.559,08 a ganador.

La segunda de la Triple Apuesta y quinta de las válidas sería un triunfo para la yegua importada Lulu Mcjet del entrenador Antonio Martínez con el jinete Jhonathan Aray con un crono oficial de 85,3 en 1.400 metros para dejar un pago de Bs. 163,09 a ganador.

Para finalizar, en la carrera de los acumulados, la fotografía se la tomó King Fray, presentado también por Antonio Martínez, pero bajo la monta de Francisco Urdaneta con un tiempo oficial de 88,2 en 1.400 metros y generó un dividendo de Bs. 760, 68 a ganador.

Con los resultados de estos caballos ganadores, los cuadros con cinco ejemplares acertados, pagaron Bs.18.766,84 para cada uno de los 7380 cuadros ganadores con cinco, mientras que los cuadros afortunados con los seis de la fama, fueron apenas 346 tickets, y cada uno se lleva, Bs. 1.543.968,19, lo que, al último cambio oficial del Banco Central de Venezuela, vienen a ser poco más de $1.700 en divisas para cada uno.