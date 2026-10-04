La tarde de este domingo cuatro de octubre se celebró en el hipódromo La Rinconada, la edición 83 del Clásico Jockey Club de Venezuela GI en distancia de 1.800 metros, dentro de la programación de 13 carreras de la reunión número 39 del año y como previa al inicio del juego de 5y6 Nacional.

La Rinconada: Lured Away gana su primera carrera en La Rinconada en el Clásico Jockey Club GI

El pensionado del entrenador Fernando Parilli Araujo, Lured Away (USA) confirmó el favoritismo previo de la competencia, y se llevó la victoria en la edición 2026 del Clásico Jockey Club de Venezuela GI en recorrido de 1.800 metros con la monta del jinete profesional Jhonathan Aray para los colores del Stud Los Samanes Racing.

El ejemplar salió ubicado en el segundo lugar, detrás de Sol Victoreado (USA) y acompañó los parciales de 26 segundos en los primeros 400 metros y 49 exactos en la primera media milla, hasta que tomó la delantera y marcó parciales de 73,3 en los 1.200 metros y 100,1 en la milla para terminar con un tiempo oficial de 114,1 con un dividendo de Bs.232, 91 a ganador sin place.

Con este triunfo, el cuatroañero, logra su primera victoria en nuestro país y la cuarta en 21 actuaciones que ha realizado entre Estados Unidos y Venezuela. Lured Away es un producto del semental Enticed en Skindy por Skip Away.

En el segundo lugar finalizó Sol Victoreado (USA), Timeout (USA) fue tercero, Only in America (USA), culminó cuarto y Astuto cerró la pizarra.