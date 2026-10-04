La larga espera de Benito Salas que cortó este domingo en La Rinconada

La tarde de este domingo cuatro de octubre del 2026 se celebra en las instalaciones del Hipódromo Internacional La Rinconada la reunión número 39 del año con una programación de 13 carreras, y la disputa de la edición 83 del Clásico Jockey Club de Venezuela GI en 1.800 metros previo al inicio del juego del 5y6 Nacional que iniciará en la octava prueba dominical.

La Rinconada: La larga espera de Benito Salas que cortó este domingo

En la cuarta carrera no válida de la tarde dominical, se celebró una prueba para ejemplares nacionales e importados de cuatro y más años, debutantes o no ganadores, en una distancia de 1.100 metros donde corrió una nómina de ocho ejemplares por un premio de $27.040 a repartir.

La victoria de la prueba se la llevó el purasangre importado Emperor D’Oro con la monta del jinete profesional Benito Salas para el entrenamiento de Noel Kucich y los colores de DS Crow & Glory Stable, el cual dejó un tiempo oficial de 67,3 en los 1.100 metros.

El purasangre de cuatro años tomó la delantera desde el momento de la partida y marcó parciales de 24,2 en los primeros 400 metros y 48,1 en la media milla recorrida, para generar dividendos de Bs.122,81 a ganador y 110.00 el place.

Este castaño es un hijo del semental norteamericano Bolt d’Oro en Hopeful Joy por Kitten’s Joy, el cual sale del Maiden, y consigue su primera victoria como purasangre de carreras y en su debut en el país, por su parte, su jinete y galopador de confianza, Benito Salas, consigue su primera victoria en La Rinconada desde hace diez años, información dada en transmisión nacional.