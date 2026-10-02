Sube de agrupación pero su ajuste en la pista lo deja listo para repetir en La Rinconada

El óvalo caraqueño afina detalles para la celebración de la reunión 39 de esta temporada 2026, pautada para este domingo 4 de octubre. Las acciones arrancan a la 1:00 de la tarde con un programa de 13 competencias, donde el Clásico Jockey Club de Venezuela sobre 1.800 metros destaca como la prueba central a la altura de la séptima carrera.

La Rinconada: Exigente lote en la quinta prueba del programa

La quinta competencia de la tarde abre las acciones para caballos nacionales e importados de tres y más años, ganadores de dos y tres carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela). La largada está pautada para las 2:40 de la tarde y cuenta con una nómina oficial de seis participantes tras el retiro confirmado del ejemplar Mad Max.

En este lote sobresale la figura de Gun Bolt, un purasangre que lució dominante en su más reciente salida, donde logró imponerse por más de seis largos. El pupilo del entrenador Gabriel el "Sheriff" Márquez, perteneciente al Stud Don Rafael V, saldrá a la pista bajo la conducción del experimentado fusta Johan Aranguren con la consigna de hilar victorias consecutivas en la jornada dominical, a pesar de ser ganador de una competencia.

La Rinconada:Ejercicio de gala en la mañana del jueves

El Instituto Nacional de Hipódromos difundió la hoja de ajustes del jueves 1 de octubre de 2026, donde el alazán dejó constancia de su gran momento físico. En su ejercicio en pelo de segunda vuelta, el caballo marcó 15.0, 27.2, 39.3 y 51.0, para completar los 1.000 metros en 63.1. Destacó por su soltura en la recta de enfrente con un remate final de 12.1.

Con este ejercicio previo a su competencia en la pista, Gun Bolt reúne todos los argumentos para repetir en esta ocasión y ratificar su ascenso, a pesar del cambio de agrupación.