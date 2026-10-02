¿Te gusta Coach Sessa (USA)? El demoledor dato histórico que podría hacerte cambiar de opinión

Ante el nuevo factor de 35 bolívares, los aficionados simplifican al máximo sus combinaciones hípicas. En sus análisis, priorizan descartar aquellos ejemplares que encarezcan exponencialmente el formulario, buscando una precisión quirúrgica que los obliga a ser más selectivos y a estudiar rigurosamente otras alternativas viables para optimizar su jugada.

Meridiano: ¿Por qué debes considerar a Coash Sessa (USA)?

Coash Sessa (USA), está inscrita en la octava carrera o primera válida para el 5 y 6 nacional de la reunión 39 en el Hipódromo Internacional La Rinconada, que tiene como epicentro la edición 83 del Clásico “Jockey Club de Venezuela” (GI).

La hija de Catholic Boy se consolida como una de las bases más sólidas para la jornada hípica. A pesar de haber sido descalificada tras cruzar la meta en ganancia en su última actuación por ocasionar tropiezos, la pensionada de Oscar M. González destaca en un lote favorable. Respaldada por la monta del líder de la estadística, Jaime Lugo, la yegua surge como la primera marca indiscutible de los principales pronosticadores.

Sin embargo, la defensora del Stud “Tank” enfrenta un severo escollo estadístico: el número once. Los datos históricos revelan una sequía particular para este número de gualdrapa, el cual no logra registrar una victoria en la primera válida del 5 y 6 Nacional desde hace exactamente un año, dos meses y 21 días.

El último ejemplar en ganar con el número 11 en la gualdrapa fue Mahomes el domingo 13 de julio en La Rinconada.