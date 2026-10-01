La “Sorpresa” de Gaceta Hípica está avalada por la yunta para la R39 en La Rinconada

La Sorpresa de Gaceta Hípica" es una sección y análisis de Meridiano que sirve como alternativa o "dato atrasado" para buscar buenos dividendos en el 5 y 6 en la jornada d este domingo 4 de octubre en el hipódromo Internacional La Rinconada, que celebra la reunión 39 con 13 carreras y el Clásico “Jockey Club de Venezuela” (G1).

La Rinconada: Una alternativa de gran dividendo

La décima carrera del día, o tercera válida para el 5 y 6 nacional, donde todos quieren celebrar, fue reservada para potras nacionales e importadas de 2 años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.200 metros. Esta carrera que atrajo a nueve ejemplares, en la que figura el ejemplar Pekas (USA) (número 3), que arribó cuarta en su carrera de estreno en Venezuela.

Pekas (USA) (número 3), llega a este compromiso con un cuarto lugar en su carrera de estreno, donde, se observa en el video, muy comprometida, sin poder encontrar el paso ante el lote selectivo del Clásico “Julián Abdala” donde la también importada Señora Isabel marcó un galope de 13 cuerpos, mientras que la entrenada por Gabriel Márquez, llegó a seis cuerpos de Dama de Fuego, que ocupó la segunda casilla, luego de recuperar terreno y mostrar buen avance en la recta final.

Ahora, libre de contratiempos y con la monta del jinete Johan Aranguren, quien regresa de nuevo a sus hierros, tendrán que correrle para ganársela. Además, la yunta jinete-entrenador tiene un aval del 22% en rendimiento.

Último ejercicio: 26 de septiembre, 600 en 42 con remate de 13.6, tras splits de 14.4 y 28.2 en pelo, para finalizar en 55; 67.3; 80.2; 81.4 y 97.1, de segunda vuelta muy cómoda en pelo. Acompañado de un galope de segunda vuelta en la mañana de ajuste de este miércoles en la pista La Rinconada, según los trabajos oficiales de los tomatiempos del INH.

Enemigos de la carrera: Ejemplares a considerar para las exóticas