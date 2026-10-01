La Rinconada: Así ajustó en pista la gran opción de Gaceta Hípica para la jornada del 5y6

La Gran Opción de Gaceta Hípica en el portal de Meridiano es la etiqueta y pronóstico principal que destaca a un ejemplar con máxima proyección de victoria o como línea/favorito sólido para el juego del 5y6 en el Hipódromo Internacional La Rinconada para la reunión 39 con la disputa de 13 carreras que incluye la edición 83 del Clásico “Jockey Club de Venezuela” (G1).

Meridiano: Gran Opción 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

La octava carrera de la jornada de la R39 en el hipódromo Internacional La Rinconada, fue reservada para yeguas nacionales e importadas de 5 y más años, ganadoras de 2 y 3 carreras, en distancia de 1,200 metros, donde ha sido retirada el ejemplar Luna Dulce (#6), participa la Gran Opción de Gaceta Hípica para este domingo 4 de octubre; Coach Sessa (USA) (número 11).

Coach Sessa (USA) (número 11), llega a este compromiso tras una pausa de 49 días sin correr tras lograr una importante victoria el pasado 15 de agosto, pero por causar tropiezo, su jinete fue distanciada para la séptima posición.

Para este compromiso, su entrenador Oscar M. González solicita los servicios del jinete Jaime Lugo, yunta que busca romper el celofán luego de dos actuaciones en conjunto. Coach Sessa (USA) (número 11), tendrá en velocidad su mejor opción, tal cual ha ocurrido en sus dos carreras más recientes, donde ha obtenido dos segundos lugares y una victoria.

Según los reportes de cancha del INH, la hija de Catholic Boy, ejercitó el pasado viernes 25 de septiembre 600 metros en 39.6 (R:12.2) con splits de 14.3 y 27.2 en silla para seguir en 53.1; 68.1 y 86 muy cómoda y sin hacerle nada. Acompañado por un ajuste de galope suave este miércoles.

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