Duelo de gigantes en la reunión 39: Llega el LXXXIII Clásico Jockey Club de Venezuela

El Hipódromo La Rinconada presenta una nueva y vibrante cartelera para la afición del turf. El óvalo de Coche alberga la reunión número 39 de la presente temporada con un total de 13 competencias. La jornada incluye el atractivo principal del LXXXIII Clásico Internacional Jockey Club de Venezuela (Grado I), prueba selectiva sobre un trayecto de 1.800 metros que cuenta con una jugosa bolsa a repartir de $195.000 entre las primeras posiciones.

La icónica carrera ocupará el séptimo turno de la programación con hora de partida fijada para las 3:40 p. m. El evento promete un duelo de alto calibre sobre la arena capitalina, donde cinco ejemplares de primer nivel lucharán por la victoria en esta cita de gala: Only In America, Time Out, Astuto, Lured Away y Sol Victoreado.

Estadísticas al rojo vivo entre jinetes y entrenadores: R39

La emoción dominical abre el primer fin de semana de octubre con una lucha encarnizada por los primeros lugares de la estadística profesional. En el renglón de los fustas, el látigo Jaime Lugo se mantiene firme al frente de la tabla, con la firme intención de sumar la mayor cantidad de triunfos para consolidar su hegemonía en la pista de Coche.

Por su parte, en el gremio de los preparadores, el entrenador Riccardo D’Angelo marcha a paso firme hacia el título de la temporada. Con un acumulado de 48 victorias en su haber, el profesional mantiene una amplia y holgada ventaja sobre sus más cercanos perseguidores, lo que lo perfila como el virtual ganador de la estadística de entrenadores en el óvalo caraqueño.

El 5y6 busca un nuevo récord histórico de recaudación

La jugada tradicional de la fanaticada hípica, el célebre juego del 5y6, comenzará formalmente a la altura de la octava carrera del programa. Un nutrido lote de 11 participantes saltará a la pista para disputar un premio adicional especial de $ 30420,00.

El sistema de apuestas oficial del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) atraviesa por su mejor momento económico de la temporada. Tras acumular siete semanas consecutivas de marcas históricas en montos jugados, la meta a superar en esta oportunidad se sitúa en la impresionante cifra de Bs. 927.173.513,00, un número que refleja el masivo respaldo de la afición en todo el territorio nacional.

Visita jinete Internacional: La Rinconada Domingo

Martín Antonio La Palma, de origen argentino, que cumple destacada campaña en los hipódromos argentinos. Cuenta con una campaña en general de 273 victorias, 11 clásicos, seis de ellos de Grados. Este año, cuenta 21 triunfos sin cortes selectivos. De igual manera, se pudo conocer que Martín La Palma cumplirá con la monta de: Le Revele (ARG), One Thing (Brz) y El Providencial, todos entrenados por Fernando Parilli Araujo.