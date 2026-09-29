La Rinconada: Conoce los detalles del llamado oficial para el Clásico Internacional Simón Bolívar (GI) en La Rinconada

La actividad hípica en el Hipódromo La Rinconada mantiene su ritmo constante. Las autoridades hípicas coordinan con precisión las carteleras de cada semana con el fin de ofrecer un espectáculo de primer orden a la afición. En ese sentido, la arena de Coche albergará este domingo la reunión número 39 del calendario oficial, jornada que tendrá como punto central la disputa de la LXXXIII edición del Clásico Jockey Club de Venezuela (Grado I), una de las competencias de mayor prestigio del óvalo capitalino sobre una distancia de 1.800 metros y con la participación de:

Only In America (Usa)

Time Out (Usa)

Astuto (USA)

Lured Away (Usa)

Sol Victoriado (Pan)

Avance organizativo para el resto de la temporada: La Rinconada

Más allá del compromiso de este fin de semana, la dirección del recinto de Coche demuestra un notable avance en la logística de la temporada. Diversas reuniones de carreras cuentan con su planificación previa y sus llamados se han dejado conocer entre las partes con suficiente antelación, una medida que otorga certeza, estabilidad y comodidad tanto a entrenadores como a propietarios y jinetes e incluso los propios agentes.

Entre los programas ya estructurados destaca la reunión número 43, pautada para el próximo primero de noviembre. Ese día, La Rinconada vestirá sus mejores galas para la celebración de la prueba reina del hipismo venezolano: la LXXX edición del Clásico Internacional Simón Bolívar (Grado I).

El llamado oficial especifica que la competencia está abierta para ejemplares de tres y más años, tanto nacionales como importados. La mítica carrera se disputará en un exigente trayecto de 2.400 metros y mantendrá una atractiva bolsa global de $500.000 a repartir entre los ocupantes de los primeros puestos.

Expectativa total y un marco multitudinario en Coche

Aunque diversos nombres de posibles competidores suenan con fuerza en los pasillos y caballerizas de Coche, el camino previo aún requiere cumplir con el proceso de inscripciones definitivas. Lo que sí resulta indiscutible es el enorme interés que genera esta cita en el público apostador y en la fanaticada en general.

Se prevé un lleno total en las tribunas del óvalo capitalino, donde los asistentes disfrutarán no solo de la emoción deportiva en la pista, sino también de una serie de sorpresas y actividades especiales que el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) preparará para este magno evento del turf nacional.