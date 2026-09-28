De la hípica internacional a Caracas: Jinete oficial de ejemplar importado arribará al país este jueves

Este fin de semana se corre la edición del LXXXIII Clásico “Jockey Club de Venezuela” (G1) con la participación de varios ejemplares élites, que deberán recorrer una distancia de 1.800 metros. Esta prueba cuenta con una premiación adicional de $195.000 para los participantes.

El hipódromo Internacional La Rinconada se viste de gala con la visita de este jinete internacional que arriba al país este jueves, y que viene a cumplir una agenda de tres montas, de acuerdo con la información suministrada por el copropietario de puro de carreras, el Sr. Cristian Viola.

La Rinconada se viste de gala en la reunión 39

El LXXXIII Clásico “Jockey Club de Venezuela” (G1) está reservado para ejemplares nacionales e importados de 3 y más años, y contará con la posible participación del argentino Le Revele, que junto a otros ejemplares le dará brillo a esta gesta deportiva a correrse este domingo 4 de octubre.

Le Revele, es un macho de cinco años, hijo de Equal Talent en Sylvie Guillen por Freud, que en Venezuela ya conoce lo que es salir victorioso. En su anterior compromiso, viene de escoltar a Ekati King (USA) y Sol Victoreado (Pan) en lo que fue la primera Copa “Belleza Venezolana”.

Le Revele, contará con los servicios del jinete Martín Antonio La Palma, quien fungía como jockey oficial de este ejemplar en Argentina, así como también del stud Rosa Mística. De igual manera, se pudo conocer que Martín La Palma cumplirá con la monta de One Thing (Brz) y El Providencial, todos entrenados por Fernando Parilli Araujo.

¿Quién es Martín Antonio La Palma?

Martín Antonio La Palma, de origen argentino, que cumple destacada campaña en los hipódromos argentinos. Cuenta con una campaña en general de 273 victorias, 11 clásicos, seis de ellos de Grados. Este año, cuenta 21 triunfos sin cortes selectivos.

Una de las mejores victorias selectivas para el jockey balcarceño en Argentina fue sobre los lomos de la yegua Escolastic Girl, con la cual conquistó su primer gran éxito de Grupo al ganar el Clásico Ramón Biaus (G2) en el Hipódromo de Palermo.