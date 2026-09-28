"Ken Gio King sella un reaparición triunfal y premia la paciencia de su equipo"

El camino hacia la victoria exigió máxima convicción. Para muchos observadores en el medio hípico, el destino del maduro corredor apuntaba al traslado hacia Valencia. Sin embargo, sus propietarios rechazaron el descarte. Un cambio de cuadra, descanso real y un acondicionado plan de entrenamiento devolvieron la fortaleza al pupilo del Haras Bello Monte.

El ejemplar saltó a la pista en impecable forma física y detuvo el reloj en 73"3 para los 1.200 metros, en el marco conmemorativo de los 53 años de la Ley del Ejercicio de la Contaduría Pública.

La Rinconada: Un emotivo triunfo para todo el equipo

El triunfo cobró un valor épico al combinarse con el talento del aprendiz Jesús Magallanes. Tras 40 compromisos sin éxito, el joven fusta logró la primera victoria de su carrera profesional con una conducción firme. La celebración contagió la tribuna B e impulsó felicitaciones de su primo, el destacado jinete Samuel Marín.

Para el Stud "Los Reptilianos"el resultado guardó un hondo significado sentimental, pues el caballo homenaje a la memoria de Pedro Enrique Giovanni Dávila, recordado agente, comisario y figura insigne del hipismo nacional.

Ken Gio King además de su victoria, dejó una lección clara sobre la gestión hípica: la constancia, la buena planificación y el respeto al ejemplar siempre superan al descarte.