Duro golpe a la estadística: Conozca el motivo tras la suspensión a este jinete en La Rinconada

La victoria de la yegua Princesa Fina en el Clásico Hípica Nacional se convirtió en el evento estelar de la reunión número 38 en el Hipódromo La Rinconada.Guiada por el zuliano Iván Pimentel Jr. y bajo la preparación del entrenador Humberto Correia Jr., la corredora demostró un nivel excepcional en la pista, consolidando su estatus en las competencias de alta categoría.

El INH publica la hoja de resoluciones tras cada reunión

Al concluir la jornada, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) difundió mediante sus plataformas digitales el reporte oficial de los comisarios. Este informe detalla pormenorizadamente las incidencias de cada carrera, incluyendo las declaraciones de los jinetes sobre contratiempos como tropiezos, malas salidas, problemas en el trayecto, pérdida del látigo, entre otras cosas, ofreciendo a los aficionados total claridad sobre los incidentes y las decisiones del arbitraje.

La Rinconada: Informe de la Junta Nacional de Comisarios

En la octava carrera, con hora de inicio a las 3:55 p. m., la Junta Nacional de Comisarios estableció lo siguiente:

La prueba fue sometida a OBSERVACIÓN por los tropiezos divisados en los 300 metros finales. Vista la repetición de la prueba a través del Sistema de Video, esta Junta de Comisarios pudo apreciar que el ejemplar ZEPHINA (USA) Nº 03 (JHONATHAN ARAY) le causa tropiezos y le quita la línea de carrera al ejemplar ALL ABOUT YOU (USA) Nº 01 (JOSE CALICHO), razón por la cual esta Junta de Comisarios DECIDE: DISTANCIAR del SEGUNDO al CUARTO lugar al ejemplar ZEPHINA (USA) Nº 03 (JHONATHAN ARAY) y SANCIONAR con SUSPENSIÓN por el término de DOS (02) SEMANAS al Jinete JHONATHAN ARAY desde el 05/10/2026 hasta el 19/10/2026 ambas fechas inclusive, todo de conformidad con lo establecido el articulo Nº 243 del Reglamento Nacional de Carreras.