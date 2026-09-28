A ritmo de campeón: Jaime Lugo acelera en la estadística con un doblete de victorias en La Rinconada

Un total de 14 competencias se desarrollaron con absoluta normalidad la tarde del domingo en el óvalo de Coche, marco en la que dio por terminado el mes de septiembre y en la que se disputó el Clásico “Hípica Nacional” (GI) con triunfo de punta a punta para Princesa Fina capaz de agenciar 130.4 para el recorrido de 2.000 metros.

Lógica y firmeza en el 5y6: La Rinconada

En las taquillas del 5y6 nacional, el monto recaudado alcanzó la cifra de Bs 927.173.513,00. La tarde transcurrió con la victoria de ejemplares lógicos y sin sobresaltos para la mayoría del público apostador. Quienes acertaron los seis de la fama cobraron un dividendo de Bs 70.117,37, mientras que las combinaciones con cinco aciertos alcanzaron un premio de Bs 3.158,18.

Protagonistas de la jornada: Jinete Entrenador

Los Lugo dominaron el renglón de los profesionales durante la reunión. El joven Jaime Lugo Jr. dictó cátedra con un póker de victorias: conquistó dos triunfos en llave con el preparador Riccardo D'Angelo a bordo de Piemontesa y Mister Will, mientras que completó la faena con Galgadot y Zaraceño. Asimismo, su padre Jaime "El Pocho" Lugo celebró por partida doble al conducir al éxito a Aless Queen (USA) y Linda Ilusión, éxito que eleva su registro personal a 2.479 triunfos de por vida y lo aproxima a la histórica cifra de Juan Vicente Tovar.

Los triunfo de Jaime Lugo fueron:

(Aless Quenn) (USA)

(Linda Ilusión)

Tabla de jinete: Cumplida la R38 Temporada La Rinconada