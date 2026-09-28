El legado indeleble de Tropicana Field: una semana gloriosa en la hípica venezolana

En el hipismo, la genética suele trazar el camino al éxito, aunque en ocasiones el azar dicta sentencia. Existen ejemplares de origen modesto que, lejos de ostentar pedigríes deslumbrantes, construyen campañas destacadas y dejan huella en la pista. Tal fue el caso de Tropicana Field, yegua que cumplió una trayectoria de 29 actuaciones con cuatro victorias en su haber y cuya muerte ocurrió el año pasado, según precisó el criador Christian Hurtado.

Pese a su partida física, la progenie de esta matrona mantiene viva su estirpe. La afición hípica presenció durante el fin de semana una hazaña poco común en el turf nacional: un triplete de triunfos alcanzado por sus descendientes en los óvalos de Valencia y Caracas.

El primer destello en la arena del Cabriales: R24

La seguidilla de éxitos comenzó en el óvalo de Hinava con la victoria de Luisacáceres, castaña de tres años descendiente del semental Manchester en Tropicana Field, por Gold Dollar.

En la distancia de 1.100 metros, la tresañera logró salir del grupo de perdedoras tras una actuación sólida que le permitió alcanzar el primer foto-finish de su historial deportivo en diez presentaciones.

Dominio absoluto en La Rinconada

La racha continuó el domingo en el Hipódromo La Rinconada a la altura de la cuarta competencia no válida del programa. La alazana de cuatro años Galgadot, hija de Champlain en Tropicana Field, cruzó la meta en la primera posición bajo la conducción de la yunta integrada por el jinete Jaime Lugo Jr. y el preparador Henry Trujillo. Con este triunfo, la pistera mejoró sus números y dejó balance de una victoria en cinco salidas a la pista.

El broche de oro de la jornada dominical lo colocó el maduro Zaraceño, otro de los valiosos hijos de la matrona, en este caso por el semental Jaycito. Zaraceño conquistó su cuarta victoria de manera consecutiva en el óvalo caraqueño, actuación que elevó su foja de por vida a cinco visitas al recinto de ganadores tras 33 presentaciones públicas.

Una historia de visión y rescate genético

El éxito simultáneo de tres hijos de una misma vientre durante una misma semana representa un hito infrecuente en la hípica venezolana. Esta cadena de triunfos evoca además la historia detrás de la adquisición de la yegua.

Años atrás, tras el anuncio del cierre del Haras Vista Hermosa, una recomendación clave condujo a Christian Hurtado a adquirir a Tropicana Field para incorporarla al rebaño del Haras Alegría. Tropicana Field representó el único producto con vida que dejó la recordada Nena Victoria, pistera ganadora de los clásicos Edgar Ganteaume (Grado 2) y Lanzarina (Grado 3) en la temporada del año 2003.

Foto: Cortesia

Nena Victoria parió a la potra por Gold Dollar en el año 2007 dentro de las instalaciones del Haras Vista Hermosa, fecha en la que quedó registrada la estampa de la recién nacida que más tarde corrió bajo el nombre de Tropicana Field. La matrona Nena Victoria murió poco tiempo después de aquel parto, motivo por el cual Tropicana Field se convirtió en la única heredera de una línea de sangre que hoy cosecha triunfos en las pistas venezolanas.