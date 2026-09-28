Camino al título: Riccardo D’Angelo impone su ritmo en la estadística de preparadores de La Rinconada

El principal escenario del turf nacional vibró con una jornada de alta trascendencia este domingo en el Hipódromo La Rinconada. El óvalo de Coche sirvió de marco para dar por culminado el mes de septiembre con la realización de la reunión 38 que trajo consigo 14 carreras y dentro de ellas el Clásico “Hípica Nacional” (GI) en recorrido de 2.000 metros la cual fue ganada por Princesa Fina con la yunta Iván Pimentel Jr. y Humberto Correia Jr.

Cifra récord en la recaudación del 5y6 y masivo reparto de dividendos

En el terreno del juego de las mayorías, la reunión transcurrió bajo el signo de la lógica deportiva, pues la mayoría de las pruebas válidas para el 5y6 nacional finalizaron con triunfos de los ejemplares de mayor respaldo en las taquillas. La afición hípica respondió de manera contundente y estableció un nuevo monto récord en el sellado de cuadros (séptimo consecutivo) , respaldo que ratificó la solidez del sistema de apuestas en cada reunión dominical.

La regularidad en las llegadas permitió una amplia distribución de premios en todo el territorio nacional:

Combinaciones con seis aciertos: Un total de 7151 boletos completaron los seis de la fama, triunfo que reportó un dividendo exacto de Bs 70.117,37 para cada formulario ganador.

Un total de 7151 boletos completaron los seis de la fama, triunfo que reportó un dividendo exacto de Bs 70.117,37 para cada formulario ganador. Formularios con cinco aciertos: Un grupo de 41101 combinaciones logró acertar cinco ejemplares, lo que derivó en un pago de Bs 3.158,18 por boleto.

Riccardo D’Angelo se escapa en la cima: La Rinconada

El efectivo preparador ratificó su hegemonía en La Rinconada al registrar una brillante jornada de cuatro triunfos. Con estos éxitos, el preparador aumenta sus números personales y se distancia en la cima de la tabla.

La lista de ejemplares victoriosos la integran:

(No Time To Wait) (USA)

(Aless Queen) (USA)

(Piemontesa)

(Mister Will)

Tabla de entrenadores: Cumplida la R38 Temporada La Rinconada