¡Final de infarto! Princesa Fina resiste la embestida rival y conquista el Clásico "Hípica Nacional" (GI)

La jornada dominical de este 27 de septiembre marcó el cierre de la actividad hípica del mes en el Hipódromo La Rinconada con la celebración de la reunión número 38 de la temporada. La cartelera contó con un nutrido programa de 14 competencias, cuya atracción principal fue la XLV edición del Clásico "Hípica Nacional" (Grado I).

Evento reservado para yeguas de tres y más años sobre un exigente recorrido de 2.000 metros. En este relevante compromiso selectivo, la pistera Princesa Fina brindó una exhibición memorable de calidad, estamina y resistencia tras superar por la mínima diferencia a su más cercana perseguidora en la recta final de Coche.

Record de apuestas y un trámite de intensa velocidad inicial

La novena competencia del programa, inicio del tradicional juego del 5y6 nacional apuesta que implantó un nuevo monto récord en la recaudación de la reunión 38, sirvió de escenario para el importante evento de Grado I. Un lote de diez corredoras, tanto nacionales como importadas, saltó a la pista para disputar una atractiva bolsa especial de 195.000 dólares a repartir.

Desde la apertura de los aparatos de partida, la castaña de cuatro años Princesa Fina asumió el mando de las acciones con decisión. Con parciales controlados de 25 en los primeros 400 metros, 48.3 en la media milla, 74 para los 1.200 metros y 101.3 en los 1.600 metros, la pistera impuso el ritmo de la carrera a lo largo de todo el trayecto sin ceder terreno ante la persecución del lote.

Un final no apto para cardíacos y consagración del Stud "Bou Stable"

Al desembocar en la recta de las emociones, la carrera se transformó en un duelo dramático. Con una conducción serena del jockey Iván Pimentel Jr. y la puesta a punto del joven entrenador Humberto Correia Jr., la defensora del Stud "Bou Stable" contuvo el electrizante remate de sus enemigas. En la propia raya de sentencia, la pupila de Correia Jr. logró mantener la ventaja por la diferencia de una nariz sobre Quality Princess (8), ejemplar que vendió cara su derrota en el segundo lugar.

La chilena Steady cruzó la meta en la tercera casilla, mientras que la estadounidense Hayes Bay ocupó el cuarto puesto y Brawuaisa completó la pizarra de los premios. El tiempo definitivo para los dos kilómetros quedó registrado en 130.4.

Pedigrí de altura y cifras para la historia

Nacida y criada en el Haras La Orlyana, la hija de King Seraf en la matrona Queen Love logró reponerse de dos derrotas consecutivas para inscribir su nombre en el historial de este clásico de Grado I. Con esta victoria, la rendidora cuatroañera deja un brillante historial de 10 triunfos en un total de 20 presentaciones sobre las pistas de carreras. En las taquillas de apuestas, Princesa Fina respondió al respaldo del público al devolver un dividendo de Bs. 354,44 a ganador.