Clásico Hípica Nacional (GI) es la gema de la reunión 38 en La Rinconada

El mes de septiembre cerrará con un domingo familiar en las instalaciones del hipódromo La Rinconada donde se celebrará la reunión hípica número 38 del año, la cual sido planificada con una jornada de 14 carreras a partir de la 1 de la tarde y el juego del 5y6 Nacional se activará en la novena carrera con hora de partida a las 4:30 de la tarde.

La Rinconada: Clásico Hípica Nacional GI es la gema de la reunión 38

La primera carrera dominical ha sido reservada para yeguas nacionales e importadas de cuatro años, ganadoras de una carrera, (a excepción de las pruebas de reclamo); en una distancia de 1.300 metros y tiene una nómina de ocho hembras a competir por la victoria en la primera prueba de la tarde dominical.

Por su parte, la competencia más importante de la jornada hípica se correrá en la novena competencia y primera de las válidas del 5y6 Nacional, donde se disputará la edición 45 del Clásico Hípica Nacional GI para yeguas nacionales e importadas de tres y más años, en distancia de 2.000 metros, donde van a competir un total de diez hembras por un premio adicional especial de $195.000 a repartir a las primeras cinco que finalicen.

Por parte, el monto sellado del 5y6 Nacional buscará alcanzar la histórica cifra de los Mil Millones de bolívares en el monto recaudado por primera vez en lo que va de la temporada hípica.