La Rinconada: Jinete de experiencia internacional es el nuevo piloto de Princesa Fina

El Hipódromo Internacional La Rinconada se prepara para otra gran jornada hípica este domingo 27 de septiembre, que corresponde a la reunión 38 de la temporada, con una cartelera de 14 que incluye la edición XLV Clásico "Hípica Nacional" (GI) que es el epicentro de atención, al igual que el juego del 5 y 6 nacional, que ha despertado gran interés de los aficionados hípicos.

La Rinconada: Princesa Fina tendrá un nuevo piloto para esta gesta

La campeona del momento, Princesa Fina, ha ratificado su excepcional condición física en cada una de sus más recientes actuaciones. Con apenas cuatro años, esta yegua castaña posee los atributos necesarios para alcanzar hazañas históricas y proyecta un futuro brillante en la hípica nacional.

Bajo la tutela de Humberto Correia Jr., esta corredora conquistó el afecto de la afición. Cada una de sus presentaciones en la pista despierta una emoción genuina entre los fanáticos, quienes son testigos de su capacidad para sumar victorias con un estilo sobresaliente. La nacida y criada en el Haras La Orlyana ha conseguido nueve victorias en 19 presentaciones para los colores del stud “Bou Stable”.

La hija de King Seraf en Queen Love por Great Hunter, ahora con la monta del jockey zuliano Iván Pimentel Jr., buscará este fin de semana su décima victoria de por vida y su quinta en pruebas de grado.