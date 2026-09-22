Jinete zuliano alcanza su tercer stakes de la temporada

Este lunes el circuito de Finger Lakes, ubicado en Nueva York, celebró una carta de nueve carreras que incluyó cuatro stakes, entre ellos el Niagara Stakes de 50 mil dólares en distancia de 1,200 metros en pista de arena, donde seis potras tuvieron participación y la victoria le correspondió al ejemplar My First Dinah con la monta del jinete zuliano Olaf Hernández.

Finger Lakes: Olaf Hernández conquista su tercer stakes del año

Olaf Hernández, con más de 10 años en Estados Unidos y 713 victorias de por vida, sumó este lunes su tercer stakes de la temporada 2026. Encima del ejemplar My First Dinah, el jockey criollo consigue su triunfo 26 de la temporada en lo que fue el Niagara Stakes de 50 mil dólares.

My First Dinah, entrenada por su dueño Eduardo Jones, sorprende en la taquilla con un pago de $14.54 a ganador, y empleó registro de 1:12.67 para la distancia de seis furlones en pista de arena. Esta hija de Name Charger consiguió su tercer triunfo en ocho presentaciones y totaliza $120,663 en ganancias en el banco para sus conexiones.

Olaf Hernández, para la jornada de este miércoles, tiene dos compromisos: Sweet Tooth Sue para Joseph Marino y Funny Forecast para Charlton Baker. Para luego retornar a este mismo óvalo el próximo lunes con un compromiso.