Breeders’ Cup: Belmont Park otorga dos plazas este fin de semana

En el circuito de Belmont Park, ubicado en New York, tiene este fin dos pruebas clasificatorias que pertenecen a la Serie de la Breeder’s Cup Challenge: “Ganas, estás adentro”. Belmont, el sábado tiene programación de once carreras que incluyó cuatro pruebas de grados, en la continuidad del Fall Meet.

Breeders’ Cup: Belmont otorga dos pruebas clasificatorias

Dos las cuatro pruebas clasificadas para la jornada sabatina en Nueva York, se encuentran el Vosburgh Stakes (G3) y el Flower Bowl Stakes (G2). El Vosburgh Stakes (G3) de $250,000 en distancia de 1,400 metros en pista de arena, otorga un puesto directo a la Breeders’ Cup Sprint (G1).

Crazy Mason, con la monta de Manuel Franco, surge como el rival a vencer luego de perseguir a Patriot Spirit (ganador) en el Vosburgh del año pasado, remontando desde la última posición a siete furlongs. El hijo de Coal Front, no ha ganado en sus cuatro carreras de 2026, con un segundo puesto detrás de Saudi Crown en el Commonwealth (G3) y un tercero en el Churchill Downs Stakes (G1). Terminó cuarto por el exterior en el Forego (G1) el 29 de agosto.

Mientras que el Flower Bowl (G2) en 2,000 metros en césped para yeguas de 3 años en adelante y con una bolsa de 500 mil dólares, ha sido inscrita Kathynmarissa, flamante ganadora del Diana Stakes (G1) del 18 de julio en Saratoga, derrotando a Segesta en los últimos saltos. Llega buscando un cupo directo para la Breeders’ Cup Filly & Mare Turf (G1). Tiene en su haber seis triunfos en 14 actuaciones y producción sobre 1,9 millones de dólares para sus conexiones.