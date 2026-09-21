Mira los detalles de las seis clasificatorias para la Breeders’ Cup

El viernes 30 y sábado 31 de octubre tendrá a lugar la Breeders' Cup, que se llevará a cabo en Keeneland, situado en Lexington, Kentucky. Durante este evento de dos días, se exhiben a varios de los caballos más destacados del mundo, quienes luchan en catorce competiciones de grado I con un monto total de 31 millones de dólares en premios.

La Breeders' Cup Challenge Series, instaurada en 2007, tiene un récord de 93 competencias de clasificación automática programadas para este año, las cuales tendrán lugar en 15 naciones. Los que ganen estas competiciones tendrán acceso sin costo a sus respectivas carreras de la Breeders' Cup, y si viven fuera de California, también recibirán una asignación para el viaje.

Breeders’ Cup: Seis clasificatorias rumbo al campeonato de criadores

Este fin de semana comienza el meeting de otoño en el hipódromo de Santa Anita, ubicado en Arcadia, California, donde se estarán disputando cuatro de las seis carreras que corresponden a la Serie de la Breeders' Cup Challenge, dentro de este circuito.

El sábado 26, se corre:

Goodwood Stakes (G1) donde el ganador obtiene una plaza automática para la Breeders' Cup Classic (G1).

City of Hope Mile (G2), dará una plaza a la Breeders’ Cup Mile (G1).

El domingo 27, se corre:

Champions Sprint Santa Anita (G2) el vencedor se clasifica directo para la Breeders' Cup Sprint (G1).

The Zenyatta Stakes (G2) clasifica automáticamente para la Breeders' Cup Distaff (G1).

Breeders’ Cup: Belmont Park albergará dos pruebas clasificatorias

El circuito de Belmont Park, ubicado en New York, albergará este fin dos pruebas clasificatorias que pertenecen a la Serie de la Breeder’s Cup Challenge. El meeting de Belmont, el sábado, tiene en su programación estas dos pruebas:

The Flower Bowl Stakes(G2), clasifica a la ganadora a la Breeders’ Cup Filly & Mare Turf (G1).