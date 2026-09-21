Papá de jinete venezolano arriba a 6.000 victorias en Estados Unidos

El hipódromo de Remington Park, fue protagonista de la hazaña lograda por el jinete Steward Elliott, tras hacerse cargo de la monta de Lamorna Inn, cuando el jinete Floyd Wethey Jr. enfermó al principio de la jornada, sustitución que le permite lograr la victoria número 6.000 de por vida y se convierte en el vigésimo tercer jinete de todos los tiempos con esa cifra o más en Estados Unidos.

Stewart Elliott, histórico con 6,000 victorias

Stewart Elliott, lució su mejor performance con una estrategia de acecho y embestida a bordo de la potranca de 3 años propiedad de Judge Lanier Racing, la pareja derrotó a sus rivales por dos cuerpos para el entrenador Dick Cappellucci.

Elliott es el vigésimo tercer jinete en alcanzar este hito y actualmente se encuentra a cinco victorias de Javier Castellano, quien lo logró a finales de agosto en Saratoga.

Foto Coady Media

Una historia escrita en el Derby de Kentucky

Elliott fue el único jinete de Smarty Jones (Elusive Quality) durante su sensacional carrera de dos temporadas, incluyendo la Triple Corona de 2004, quedándose a un cuerpo de ganarla en el Belmont Stakes (G1).

También se le atribuyen los triunfos con Round Pond y Wildcat Heir, como caballos de élite que montó en su carrera. Elliott, además, estuvo a bordo de Milwaukee Appeal cuando quedó tercera en el Queen's Plate de 2009 durante su intento de convertirse en ganadora del Oaks/Plate después de guiarla a la victoria en el mencionado Woodbine Oaks.

Una campaña formidable

Stewart Elliott, es el papá de la estrella naciente Christopher Elliott Bracho, quien cumple campaña en los circuitos newyorkinos y con excelente proyección al futuro. Estos son los números de Ellott, padre;

37.071 montas.

6.000 victorias (16%).

5.134 segundos lugares.

4.682 terceros lugares (43% ITM).

$133,159,553 en ganancias.

35 victorias en carreras clasificadas 2004.

Kentucky Derby y Preakness Stakes - Smarty Jones 2004.

Smarty Jones 2005 G1 Acorn S.

Round Pond 2004 G1 Frank J. De Francis Memorial Dash S. - Wildcat Heir.

Números recopilados de Equibase.com