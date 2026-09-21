Casi una década tuvo que esperar Eglinder Betancourt para conseguir este logro en La Rinconada

La tarde de este domingo 20 de septiembre del 2026, se realizó en el hipódromo La Rinconada la celebración de la reunión número 37 de la temporada anual con una programación de 14 carreras donde se disputaron las ediciones de los clásicos Victoreado (GII) con victoria del purasangre Kilimanjaro y Lanzarina (GIII) con un triunfo de la potra Meheble dentro del juego del 5y6.

La Rinconada: Casi una década tuvo Eglinder Betancourt para conseguir este logro

El jinete profesional Eglinder Betancourt fue uno de los látigos más destacados de la jornada al conseguir dos victorias a su cuenta personal en el ciclo de las carreras no válidas de las ocho que formaron parte, previo al inicio del juego del 5y6 Nacional.

La primera de las victorias llegó en la quinta carrera no válida con el purasangre de seis años, El Gran Eladio, presentado por Oscar Manuel González con los colores del Stud M&J el cual dejó un tiempo de 85,3 en 1.400 metros y un dividendo de Bs.192,96 a ganador.

Luego, en la séptima carrera no válida, llegaría el doblete de Eglinder Betancourt por medio del ejemplar importado Abuelo (USA), presentado por el entrenador Gabriel Márquez para los colores del Stud Don Rafael V, el cual corrió los 1.400 metros en 85,4 y dejó un pago de Bs.190,91 a ganador.

Para el jinete profesional Eglinder, es la primera vez que gana dos carreras en casi diez años de espera, la última vez que lo había logrado había sido el 30 de diciembre del 2016 en la jornada de cierre de la temporada de ese año.