Asi quedaron los resultados del domingo en La Rinconada 20-09-2026

La reunión número 37, celebrada el domingo 20 de septiembre en el Hipódromo La Rinconada, dejó como momentos estelares los triunfos de Kilimanjaro y Meheble en las ediciones número 47 de los Clásicos Victoreado (G3) y Lanzarina (G2), respectivamente.

Cuatro jinetes lograron duplicar victorias en la cartelera

Durante la tarde hípica en el recinto de Coche, cuatro fustas sobresalieron al concretar dos triunfos cada uno en la programación. Eglinder Betancourt sumó un par de fotografías tras imponerse sobre El Gran Eladio en la quinta carrera y con Abuelo en la séptima competencia. Por su parte, Jaime Lugo Jr. hizo lo propio al conducir a Mahomes en la tercera carrera en el orden y, posteriormente, sobre la silla de King Julien en la décima prueba.

La racha de duplicados continuó con Winder Véliz, quien logró dos triunfos más para su cuenta personal a través de Manchega en la segunda carrera y, en la octava competencia, con Kilimanjaro en el marco del Clásico Victoreado. Finalmente, Francisco «El Kid» Quevedo conquistó el Clásico Lanzarina con la potranca Meheble y en la décima segunda prueba se adjudicó la victoria sobre Employeeofthemonth.

Carlos Luis Uzcátegui encabezó el renglón de los entrenadores

El preparador Carlos Luis Uzcátegui fue el profesional más destacado de la reunión 37 al sumar un trío de victorias. Su desempeño incluyó el triunfo en el Clásico Lanzarina por intermedio de Meheble, mientras que sus otras dos visitas al recinto de ganadores llegaron gracias a los ejemplares Employeeofthemonth y Truly You, este último en la prueba que bajó el telón de la jornada.

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO:81"3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Talentoso 57-3 Deyker Acosta 439,27 2 Believe Andrew 57 R.Capriles - 3 Xtal 55-3 S.Yánez - 4 Midnight Champion 54.5 Os.Martínez - 5 Visión 55.5-4 B.Zapata -

Entrenador: Jefferson Rivas Ganador:439,27 Placés: 206,02 y 129,55 Exacta: 1.389,16 Trifecta: 772,71

Superfecta: 1.532,45

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO:68"3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Manchega 53 Winder Véliz 1.006,31 2 Salomé 56-4 L.Sangronis - 3 Mostaza 53-1 O.Medina - 4 Decicida 53 K.Aray - 5 Boiled Milk 54 J.Lugo.jr -

Entrenador: Asdrúbal Rojas Ganador: 1.006,31 Placés:316,54 y 209,69 Exacta:9.150,85 Trifecta:19.547,59

Superfecta: Sin aciertos

TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73"

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Mahomes 54 Jaime Lugo.jr 181,87 2 Deep Attack 54 O.Medina - 3 Furetto 56 F.González jr - 4 Don Cacayo 54 F.Urdaneta - 5 Abu Pepe 56 J.Aray -

Entrenador: Riccardo D´Angelo Ganador:181,87 Placés:184,43 y 209,01 Exacta:1.497,89 Trifecta:3.434,62

Superfecta: 20.808,27

CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO:117"1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Starship Gold 54.5 Rafael Solano 383,11 2 Vienna Dinamita 53-3 S.Yánez - 3 Orolinda 53.5 J.Lugo.jr - 4 Gran Feronia 53 W.Véliz - 5 Anasoli 53-3 L.Fúnez.jr -

Entrenador: David Palencia Ganador:383,11 Placés:287,01 y 691,21 Exacta: 7.831,33 Trifecta:13.316.35

Superfecta:14.367,09

QUINTA CARRERA- DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 85"3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 El Gran Eladio 54 Eglinder Betancourt 192,96 2 Bravucón 58-3 S. Yánez - 3 Time Report 53 W.Véliz - 4 The Last Dance 54 O.Medina - 5 Tower Star 53 F.González jr. -

Entrenador:Oscar González Ganador: 192,96 Placés:167,10 y 126,56 Exacta:352,39 Trifecta:835,40

Superfecta:1.905,82 Pool de 4: 16.200,67

SEXTA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:74"3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Universal Joy 57-3 Omar Rivas 308,52 2 Way Too Much 56 F.González jr - 3 Lelizamar 53 W.Véliz - 4 Honey Time 54.5 Jer.Alvarado - 5 Alana 56-4 J.Céspedes -

Entrenador: Jorge Salvador Ganador:308,52 Placés: 129,55 y 110,00 Exacta:1.339,40 Trifecta: 6.753,89

Superfecta: 29.769,20

SÉPTIMA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 85"4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Abuelo 58 Eglinder Betancourt 190,91 2 Snujake 54 Y.Díaz - 3 Look at Daddy 54 F.González.jr - 4 Grandiossus 53.5-3 O.Rivas - 5 Zeppelin 54 W.Véliz -

Entrenador:Gabriel Márquez Ganador:190,91 Placés:175,64 y 196,89 Exacta:611,07 Trifecta:1.645,50

Superfecta:8.454,50

OCTAVA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:

CLÁSICO VICTOREADO GIII

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Kilimanjaro 53 Winder Véliz 201,93 2 Siempre 53 J.Aranguren - 3 Big Sensation 53 J.Lugo.jr - 4 Niño de Oro 53 Fel.Velásquez - 5 Kosho 53 F.González.jr -

Entrenador:German Rojas Ganador: 201,93 Placés:134,76 y 181,62 Exacta:1.474,67 Trifecta:2.670,19

Superfecta:5.062,25

PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:73"1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 El Gran Sech 53 Robert.Capriles 540,32 2 Louis The Duke 53-3 J.D.Calicho - 3 El Toro Flores 53 R.Solano - 4 Gran Warrior 53 W.Véliz - 5 El Gran Campeón 53 Jer.Alvarado -

Entrenador: Luis Martín Ganador:540,32 Placés:320,55 y 125,71 Exacta: 1.863,16 Trifecta:72.067,73

Superfecta:Sin aciertos Pool de 4:9.682,03

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO:115"3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 King Julien 55 Jaime Lugo.jr 200,99 2 Huracán Luis 53.5 W.Véliz - 3 Qualitat 53.5 F.González.jr - 4 Rey Saturno 54-3 S.Yánez - 5 Maple Grove 53 A.Finol -

Entrenador: Ganador:200,99 Placés:129,98 y 333,11 Exacta:863,00 Trifecta: 2.482,94

Superfecta:6.436,77 Triple Apuesta: 2.121,41 Doble Perfecta:3.963,58

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:74"3

CLÁSICO LANZARINA GII

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Meheble 53 Francisco Quevedo 2.754,08 2 Altiva 53 F.Urdaneta - 3 Aitana Princess 53 J.Lugo - 4 Princess Defence 53 J.G.Hernández - 5 Aurora Romana 53 Y.Díaz -

Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui Ganador:2.754.08 Placés:879,99 y 147,48 Exacta:13.014,57

Trifecta:11.086,51 Superfecta:57.265,87

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 79"1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 The Fieldher jr 53-3 Luis Fúnez Jr 2 Pan de Azúcar 53 J.C Rodríguez - 3 First Time 55-3 J.D. Calicho - 4 Invader 55 W.Véliz - 5 Toro Salvaje 58 J.Aray -

Entrenador:Jefferson Rivas Ganador: 1.565,48 Placés: 287,87 y 402,83 Exacta: 7.131,58

Trifecta:33.895,98

Superfecta:74.429,57

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 79

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Employeeofthemonth 56 Francisco Quevedo 176,58 2 Sugar Cane 53 J.A.Rivero - 3 Sizzle 56-2 S.Yánez - 4 Spicy Guacamole 57 R.Solano - 5 Above The Sky 57-3 Yamp.González -

Entrenador:Carlos Luis Uzcátegui Ganador: 176,58 Placés: 113,76 y 346,16 Exacta:2.028,65

Trifecta:2.576,48 Superfecta:21.136,67

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:74"

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Truly You 56 Franklin Puello 328,23 2 Beyonce Champ 53-1 O.Medina - 3 Coronada en Gloria 56-2 O.Rivas - 4 Queen Endira 53 J.Aranguren - 5 Spring Clean 53-3 L.Fúnez Jr -

Entrenador: Ganador:328,23 Placés:323,45 y 207,5 Exacta:583,96 Trifecta: 26.132,84

Superfecta:154.733,93 Super Pool de 4:136.817,78 Doble Perfecta:7.584,20

5 y6 Nacional con (5) aciertos: 4686 Tickets (Bs.27.463,56) 5 Y 6 CON (6) aciertos 225 tickets (Bs.2.206.192,09

Loto Hípico: 5.887,01