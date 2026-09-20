Asi quedaron los resultados del domingo en La Rinconada 20-09-2026

La reunión número 37, celebrada el domingo 20 de septiembre en el Hipódromo La Rinconada, dejó como momentos estelares los triunfos de Kilimanjaro y Meheble en las ediciones número 47 de los Clásicos Victoreado (G3) y Lanzarina (G2), respectivamente.
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Cuatro jinetes lograron duplicar victorias en la cartelera
Durante la tarde hípica en el recinto de Coche, cuatro fustas sobresalieron al concretar dos triunfos cada uno en la programación. Eglinder Betancourt sumó un par de fotografías tras imponerse sobre El Gran Eladio en la quinta carrera y con Abuelo en la séptima competencia. Por su parte, Jaime Lugo Jr. hizo lo propio al conducir a Mahomes en la tercera carrera en el orden y, posteriormente, sobre la silla de King Julien en la décima prueba.
La racha de duplicados continuó con Winder Véliz, quien logró dos triunfos más para su cuenta personal a través de Manchega en la segunda carrera y, en la octava competencia, con Kilimanjaro en el marco del Clásico Victoreado. Finalmente, Francisco «El Kid» Quevedo conquistó el Clásico Lanzarina con la potranca Meheble y en la décima segunda prueba se adjudicó la victoria sobre Employeeofthemonth.
Carlos Luis Uzcátegui encabezó el renglón de los entrenadores
El preparador Carlos Luis Uzcátegui fue el profesional más destacado de la reunión 37 al sumar un trío de victorias. Su desempeño incluyó el triunfo en el Clásico Lanzarina por intermedio de Meheble, mientras que sus otras dos visitas al recinto de ganadores llegaron gracias a los ejemplares Employeeofthemonth y Truly You, este último en la prueba que bajó el telón de la jornada.
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO:81"3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Talentoso
|57-3
|Deyker Acosta
|439,27
|2
|Believe Andrew
|57
|R.Capriles
|-
|3
|Xtal
|55-3
|S.Yánez
|-
|4
|Midnight Champion
|54.5
|Os.Martínez
|-
|5
|Visión
|55.5-4
|B.Zapata
|-
Entrenador: Jefferson Rivas Ganador:439,27 Placés: 206,02 y 129,55 Exacta: 1.389,16 Trifecta: 772,71
Superfecta: 1.532,45
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO:68"3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Manchega
|53
|Winder Véliz
|1.006,31
|2
|Salomé
|56-4
|L.Sangronis
|-
|3
|Mostaza
|53-1
|O.Medina
|-
|4
|Decicida
|53
|K.Aray
|-
|5
|Boiled Milk
|54
|J.Lugo.jr
|-
Entrenador: Asdrúbal Rojas Ganador: 1.006,31 Placés:316,54 y 209,69 Exacta:9.150,85 Trifecta:19.547,59
Superfecta: Sin aciertos
TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73"
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Mahomes
|54
|Jaime Lugo.jr
|181,87
|2
|Deep Attack
|54
|O.Medina
|-
|3
|Furetto
|56
|F.González jr
|-
|4
|Don Cacayo
|54
|F.Urdaneta
|-
|5
|Abu Pepe
|56
|J.Aray
|-
Entrenador: Riccardo D´Angelo Ganador:181,87 Placés:184,43 y 209,01 Exacta:1.497,89 Trifecta:3.434,62
Superfecta: 20.808,27
CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO:117"1
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Starship Gold
|54.5
|Rafael Solano
|383,11
|2
|Vienna Dinamita
|53-3
|S.Yánez
|-
|3
|Orolinda
|53.5
|J.Lugo.jr
|-
|4
|Gran Feronia
|53
|W.Véliz
|-
|5
|Anasoli
|53-3
|L.Fúnez.jr
|-
Entrenador: David Palencia Ganador:383,11 Placés:287,01 y 691,21 Exacta: 7.831,33 Trifecta:13.316.35
Superfecta:14.367,09
QUINTA CARRERA- DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 85"3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|El Gran Eladio
|54
|Eglinder Betancourt
|192,96
|2
|Bravucón
|58-3
|S. Yánez
|-
|3
|Time Report
|53
|W.Véliz
|-
|4
|The Last Dance
|54
|O.Medina
|-
|5
|Tower Star
|53
|F.González jr.
|-
Entrenador:Oscar González Ganador: 192,96 Placés:167,10 y 126,56 Exacta:352,39 Trifecta:835,40
Superfecta:1.905,82 Pool de 4: 16.200,67
SEXTA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:74"3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Universal Joy
|57-3
|Omar Rivas
|308,52
|2
|Way Too Much
|56
|F.González jr
|-
|3
|Lelizamar
|53
|W.Véliz
|-
|4
|Honey Time
|54.5
|Jer.Alvarado
|-
|5
|Alana
|56-4
|J.Céspedes
|-
Entrenador: Jorge Salvador Ganador:308,52 Placés: 129,55 y 110,00 Exacta:1.339,40 Trifecta: 6.753,89
Superfecta: 29.769,20
SÉPTIMA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 85"4
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Abuelo
|58
|Eglinder Betancourt
|190,91
|2
|Snujake
|54
|Y.Díaz
|-
|3
|Look at Daddy
|54
|F.González.jr
|-
|4
|Grandiossus
|53.5-3
|O.Rivas
|-
|5
|Zeppelin
|54
|W.Véliz
|-
Entrenador:Gabriel Márquez Ganador:190,91 Placés:175,64 y 196,89 Exacta:611,07 Trifecta:1.645,50
Superfecta:8.454,50
OCTAVA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:
CLÁSICO VICTOREADO GIII
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Kilimanjaro
|53
|Winder Véliz
|201,93
|2
|Siempre
|53
|J.Aranguren
|-
|3
|Big Sensation
|53
|J.Lugo.jr
|-
|4
|Niño de Oro
|53
|Fel.Velásquez
|-
|5
|Kosho
|53
|F.González.jr
|-
Entrenador:German Rojas Ganador: 201,93 Placés:134,76 y 181,62 Exacta:1.474,67 Trifecta:2.670,19
Superfecta:5.062,25
PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:73"1
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|El Gran Sech
|53
|Robert.Capriles
|540,32
|2
|Louis The Duke
|53-3
|J.D.Calicho
|-
|3
|El Toro Flores
|53
|R.Solano
|-
|4
|Gran Warrior
|53
|W.Véliz
|-
|5
|El Gran Campeón
|53
|Jer.Alvarado
|-
Entrenador: Luis Martín Ganador:540,32 Placés:320,55 y 125,71 Exacta: 1.863,16 Trifecta:72.067,73
Superfecta:Sin aciertos Pool de 4:9.682,03
SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO:115"3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|King Julien
|55
|Jaime Lugo.jr
|200,99
|2
|Huracán Luis
|53.5
|W.Véliz
|-
|3
|Qualitat
|53.5
|F.González.jr
|-
|4
|Rey Saturno
|54-3
|S.Yánez
|-
|5
|Maple Grove
|53
|A.Finol
|-
Entrenador: Ganador:200,99 Placés:129,98 y 333,11 Exacta:863,00 Trifecta: 2.482,94
Superfecta:6.436,77 Triple Apuesta: 2.121,41 Doble Perfecta:3.963,58
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:74"3
CLÁSICO LANZARINA GII
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Meheble
|53
|Francisco Quevedo
|2.754,08
|2
|Altiva
|53
|F.Urdaneta
|-
|3
|Aitana Princess
|53
|J.Lugo
|-
|4
|Princess Defence
|53
|J.G.Hernández
|-
|5
|Aurora Romana
|53
|Y.Díaz
|-
Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui Ganador:2.754.08 Placés:879,99 y 147,48 Exacta:13.014,57
Trifecta:11.086,51 Superfecta:57.265,87
CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 79"1
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|The Fieldher jr
|53-3
|Luis Fúnez Jr
|2
|Pan de Azúcar
|53
|J.C Rodríguez
|-
|3
|First Time
|55-3
|J.D. Calicho
|-
|4
|Invader
|55
|W.Véliz
|-
|5
|Toro Salvaje
|58
|J.Aray
|-
Entrenador:Jefferson Rivas Ganador: 1.565,48 Placés: 287,87 y 402,83 Exacta: 7.131,58
Trifecta:33.895,98
Superfecta:74.429,57
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 79
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Employeeofthemonth
|56
|Francisco Quevedo
|176,58
|2
|Sugar Cane
|53
|J.A.Rivero
|-
|3
|Sizzle
|56-2
|S.Yánez
|-
|4
|Spicy Guacamole
|57
|R.Solano
|-
|5
|Above The Sky
|57-3
|Yamp.González
|-
Entrenador:Carlos Luis Uzcátegui Ganador: 176,58 Placés: 113,76 y 346,16 Exacta:2.028,65
Trifecta:2.576,48 Superfecta:21.136,67
SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:74"
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Truly You
|56
|Franklin Puello
|328,23
|2
|Beyonce Champ
|53-1
|O.Medina
|-
|3
|Coronada en Gloria
|56-2
|O.Rivas
|-
|4
|Queen Endira
|53
|J.Aranguren
|-
|5
|Spring Clean
|53-3
|L.Fúnez Jr
|-
Entrenador: Ganador:328,23 Placés:323,45 y 207,5 Exacta:583,96 Trifecta: 26.132,84
Superfecta:154.733,93 Super Pool de 4:136.817,78 Doble Perfecta:7.584,20
5 y6 Nacional con (5) aciertos: 4686 Tickets (Bs.27.463,56) 5 Y 6 CON (6) aciertos 225 tickets (Bs.2.206.192,09
Loto Hípico: 5.887,01