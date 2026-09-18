La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5 y 6 Nacional de la reunión N°37

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país, como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001 son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico.

La Rinconada: Favoritos de la cátedra (5 y 6 nacional) de la reunión 37

¡El domingo 20 de septiembre, juega y gana con el 5 y 6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 01:00 pm, con una jornada de ocho apasionantes carreras antes del inicio del 5y6 nacional.

Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

En el marco de la continuación de actividades hípicas en el mes de septiembre, la jornada de carreras promete ser espectacular, ya que ahora el nuevo factor de multiplicación del 5y6 promete grandes incentivos.

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Gran Warrior 13 Louis the Duke 8 El Gran Seth 6 Chamuel 3

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS King Julién 10 Neigh Sayer 7 El Gran Barlovento 4 Huracán Luis 4 Rey Saturno 3 Qualitat 2

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Aitana Princess 11 Forever Queen 8 Altiva 4 Princess Defence 3 Rybakina 2 Nonna Yachinta 1 Fortuna Suprema 1

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Toro Salvaje 11 Invader 6 Rey Joaquín 5 Sol Rayo Laser 2 The Fieldher Jr. 1

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Employeeofthemonth 14 DIAMONDS N THRILLS (USA) 8 Spicy Guacamole 7 Above the Sky 1

SEXTA VÁLIDA