Hipismo

La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5 y 6 Nacional de la reunión N°37

Esta es la información por consenso de los pronosticadores de las publicaciones más acertadas a nivel nacional para la orientación a la hora de sellar este domingo

Por

Saúl García
Jueves, 17 de septiembre de 2026 a las 09:52 pm
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La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5 y 6 Nacional de la reunión N°37
David Urdaneta

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país, como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001 son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. 

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¡El domingo 20 de septiembre, juega y gana con el 5 y 6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 01:00 pm, con una jornada de ocho apasionantes carreras antes del inicio del 5y6 nacional.

Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

En el marco de la continuación de actividades hípicas en el mes de septiembre, la jornada de carreras promete ser espectacular, ya que ahora el nuevo factor de multiplicación del 5y6 promete grandes incentivos.

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Gran Warrior  13
Louis the Duke  8
El Gran Seth 6
Chamuel  3

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
King Julién  10
Neigh Sayer 7
El Gran Barlovento 4
Huracán Luis 4
Rey Saturno 3
Qualitat 2

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Aitana Princess 11
Forever Queen  8
Altiva  4
Princess Defence 3
Rybakina 2
Nonna Yachinta 1
Fortuna Suprema 1

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Toro Salvaje 11
Invader 6
Rey Joaquín  5
Sol Rayo Laser 2
The Fieldher Jr. 1

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Employeeofthemonth 14
DIAMONDS N THRILLS (USA) 8
Spicy Guacamole 7
Above the Sky 1

SEXTA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Trully You 14
Beyong Champ 10
Spring Clean  3
Gran Cumanesa 2
Queen Endira 1

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