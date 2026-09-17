¿Agrandará su marca? Germán Rojas va por este nuevo récord en el Clásico Victoreado (G3)

Con 14 competencias en cartelera a partir de la 1:30 de la tarde, la jornada del domingo 20 de septiembre promete grandes emociones gracias a los clásicos Victoreado (G3) y Lanzarina (G2), escenarios donde verán acción los prospectos de dos años.

En la octava competencia se rendirá homenaje, como es costumbre desde hace 47 años, a uno de los mejores ejemplares venezolanos de todos los tiempos: Victoreado. La prueba se correrá en distancia de 1.200 metros a las 3:55 de la tarde, en un llamado diseñado para potros de nacionales e importados de dos años.

La Rinconada: Germán Rojas busca ampliar su marca

El entrenador Germán Rojas buscará extender su liderato en esta prueba, en la cual figura como el preparador con más victorias. Los triunfos de Rojas llegaron por intermedio de Rey Jorge (2005), Skipper (2013), Quick Mani (2014) y Scooby (2018).

Para esta ocasión, el experimentado preparador presentará a los ejemplares Kosho y Kilimanjaro. El primero es un hijo de Yes We Can en Meetmeinthemiddle por Fusaichi Pegasus, nacido y criado en el Haras Los Caracaros, perteneciente al Stud "Excelso" y conducido por Franklin González Jr.

Por su parte, Kilimanjaro, perfilado como uno de los máximos contendientes de la prueba, es un hijo de Roger Rocket en Smartly Bred por Smart Strike, nacido y criado en Los Caracaros, que llevará la guía del fusta Winder Véliz.

La Rinconada: Récord histórico de Rey Jorge

Como dato anecdótico, en la edición de 2005 conquistada por el ejemplar Rey Jorge, el tiempo registrado fue de 69”3 para los 1.200 metros, marca que se mantiene como el récord vigente para la distancia.