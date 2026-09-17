La cartelera del próximo domingo 20 de septiembre vendrá cargada de emociones con los clásicos Victoreado (G3) y Lanzarina (G2), competencias en las que debutarán varios de los prospectos de dos años en el inicio de su campaña pistera. La reunión número 37 del presente año constará de 14 pruebas y comenzará a la 1:30 de la tarde.

La Rinconada: Tronó en sus aprontes y promete estirar su racha victoriosa en el 5y6

La duodécima carrera representa la cuarta prueba válida para el juego del 5y6. La competencia está reservada para caballos nacionales e importados de 4 y más años, ganadores de 3 y 4 carreras (a excepción de competencias de reclamo en Venezuela). La nómina consta de ocho ejemplares inscritos en recorrido de 1.300 metros, con hora de inicio pautada para las 6:00 de la tarde.

Entre los participantes figura como un claro contendiente, el ejemplar Invader, con la conducción del jinete profesional Winder Véliz. El pupilo de Germán Rojas viene de obtener la victoria en su salida anterior e irá en búsqueda del quinto triunfo de su campaña.

La Rinconada: Briseos previos a la carrera

Según la hoja de trabajos publicada por la División Nacional de Tomatiempos del Instituto Nacional de Hipódromos (INH), los últimos aprontes del ejemplar Invader fueron los siguientes:

12 de septiembre: 17 - 31,1 - 43,3 - 56,1 - 68,2 ( 1.000 metros ) 81 2p 94,1 4p 109,2 // Tronó al final y sin exigencias.

26 de agosto: 24,1 - 36,4 - 48,4 (800 metros ) 62,2 2p 77,2 / 92,2 // 108,1 /// Al tiro, fenómeno; partió en silla desde el aparato.

22 de agosto: 12,3 - 24,4 - 36,4 - 48,4 (800 metros) 61,2 2p 75,1 / 88,4 // 105,2 /// En silla, extraordinario y sin exigencias (figuró como el mejor trabajo de la jornada).

La Rinconada: Su ajuste lo dejó listo para repetir