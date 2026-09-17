La Rinconada: Su ajuste lo dejó listo para la fotografía en el Clásico Victoreado (G3)

La cartelera del próximo domingo 20 de septiembre vendrá cargada de emociones con los clásicos Victoreado (G3) y Lanzarina (G2), competencias que reunirán a los nuevos prospectos de dos años en el inicio de su campaña pistera. La jornada constará de 14 pruebas y comenzará a la 1:30 de la tarde.

A la altura de la octava competencia se disputará la edición número 47 del Clásico Victoreado (G3), en un llamado para potros de 2 años en recorrido de 1.200 metros. La carrera está pautada para las 3:55 p. m. y contará inicialmente con una nómina de ocho ejemplares inscritos inscritos.

En un lote con mayoría de debutantes, el ejemplar Kilimanjaro figura como uno de los principales candidatos. El prospecto acumula tres actuaciones en las que ocupó el sexto, segundo y tercer lugar de manera consecutiva. El pupilo de Germán Rojas, que llevará la monta de Winder Véliz, destaca por sus excelentes ejercicios previos que lo acreditan para disputar el triunfo.

La Rinconada: Sus últimos briseos

Como de costumbre los días miércoles y jueves el Instituto Nacional de Hipódromos (INH), publica el listado de ejercicios y ajustes realizados por los distintos ejemplares entre semana. Según la División Oficial de Tomatiempos los trabajos previos de Kilimanjaro son los siguientes:

9 de septiembre: 15 - 29,4 (400 metros) 43,2 / 58 // De segunda vuelta, cómodo y en pelo.

12 de septiembre: 16,1 - 28,1 - 40 - 53,1 - 65,3 (1.000 metros) 78,3 2p 93 / 109 // Muy bien en silla y sin exigencias. Tuvo el quinto trabajo más destacado de la jornada (5.º mejor entre 51 trabajos).

La Rinconada: Su ajuste lo dejó listo para la foto