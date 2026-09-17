A continuar la racha: La Línea de Gaceta Hípica quedó lista con el ajuste del miércoles para mantenerse victoriosa

Todos los miércoles los aficionados hípicos esperan fervientes la llegada de la Biblia Hípica para conocer sus aprontes y saber cuál es la línea de la semana de la revista que los ha acompañado por más de siete décadas de historia, y no es otra que Gaceta Hípica.

La Rinconada: La Línea de Gaceta Hípica quedó lista con el ajuste del miércoles para mantenerse victoriosa

La impresión semanal hípica por excelencia del país ya esta en la calle con los mejores estudios de la reunión número 37 que se va a realizar este domingo 20 de septiembre en el principal óvalo del país con 14 carreras y dos pruebas clásicas junto al juego del 5y6 Nacional.

En la 13 carrera dominical y quinta de las válidas con hora de partida de las 6:30 de la tarde se ha reservado para yeguas nacionales e importadas de cuatro y más años, ganadoras de tres y cuatro pruebas, en un recorrido de 1.300 metros, tiene una nómina oficial de diez hembras a competir. En esta competencia, ha sido seleccionada la yegua importada Employeeofthemonth, pensionada de Carlos Luis Uzcátegui y la monta del jinete profesional Francisco Quevedo como la línea de la reunión dominical a realizarse este domingo.

La hija del semental Street Sense en Emmy Darling por Graeme Hall llega con una campaña de tres victorias en cuatro presentaciones en la presente temporada y dos victorias de manera consecutiva, tiene un leve descanso de 49 días luego de haber ganado en 1.400 metros con un tiempo de 86 exactos, es la primera vez en el año que baja a los 1.300, pero no será problema con el ajuste cumplido la mañana del miércoles publicado por la División de tomatiempos del INH.

15,2 28,2 41,1 (600MTS) (EP) 58/ CONTENIDA Y MUY BIEN EN LA RECTA DE ENFRENTE