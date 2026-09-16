Desde las inscripciones nos llega esta precisa: Se puede jugar en línea para el 5 y 6 nacional en la R37

A pocos días de la reunión 37 de la temporada en el Hipódromo Internacional La Rinconada, con la disputa de la edición XLVII Clásico “Victoreado” (GII) y la XLVII Clásico “Lanzarina” (GIII) además del atractivo 5 y 6 nacional, las informaciones se corren como pólvora en las jornadas de traqueos.

La Rinconada: Desde las inscripciones nos llega esta precisa

La décima carrera o segunda válida para el 5 y 6 nacional se presenta exclusiva para caballos de 4 o más años en distancia de 1.800 metros para ejemplares nacionales e importados, ganadores de 1 carrera. En ella está inscrito el ejemplar King Julien (número 1), con la monta del efectivo jinete zuliano Jaime Lugo Jr.

King Julien (número 1), luego de un segundo y tercer lugar con Oliver Medina detrás de los importados Abuelo y Only In America, respectivamente, sus conexiones para este compromiso buscan los servicios ahora de un profesional.

La Rinconada: Performance y actuaciones

King Julien (número 1), hijo de Vacation que defiende los colores del stud “Madagascar” llega para esta carrera llega con dos importantes ejercicios según la hoja oficial del Instituto Nacional de Hipódromos:

12 de septiembre: 800 en 57.2 (R. 12.8) con parciales de 17.3; 30.4 y 44.2, en pelo cómodo y muy bien, para luego finalizar en 70.1; 82.2; 95.1 y 111 de segunda vuelta.

5 de septiembre: 1000 en 65.4 (R.12.8) con parciales de 152; 28.2; 40.2 y 52.3 en pelo muy bien sin hacerle nada, para culminar en 78.4; 92.3 y 108.

Esta carrera tiene como hora de partida las 5:00 p. m.