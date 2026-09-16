La Reunión número 37 vendrá cargada de mucha emoción, como de costumbre, con una jornada de 14 competencias en total. Entre ellas destacan los clásicos Victoreado (GIII) y Lanzarina (GII), ambos en distancia de 1200 metros, que mostrarán a la nueva generación de potros dosañeros que intentará abrirse paso en La Rinconada. La jornada iniciará a la 1:00 de la tarde.

Henry Trujillo analiza a sus presentados para la Reunión 37 en La Rinconada

Henry Trujillo, uno de los preparadores que ha tenido una buena campaña en el óvalo de Coche con 13 victorias, conversó en exclusiva para Gaceta Hípica durante la jornada de traqueos sobre sus presentados para esta reunión, y estas fueron sus impresiones:

«Abrimos en la primera competencia con el caballo Cedsrunner, un ejemplar que ha logrado solventar algunos inconvenientes y actualmente se encuentra bien para la carrera. Seguidamente, presento a las yeguas Mostaza y Boiled Milk en la segunda carrera; con un poco de suerte podemos estar decidiendo la competencia».

A la altura de la cuarta carrera, Trujillo presenta a la yegua Rue Du Bac en yunta con Jaime Lugo, y estas fueron sus sensaciones:

«Probaremos suerte con este ejemplar en la distancia de 1800 metros, una yegua que viene de ganar con solvencia y esperamos que tenga una buena actuación en esta oportunidad. Luego, en la sexta, estaremos participando con la yegua Super Explosiva, la cual viene de una gran actuación; vamos subidos de agrupación y esperamos hacer una buena carrera».

En la novena carrera, donde arranca el juego del 5y6 Nacional, Henry Trujillo presenta al caballo Chamuel, ejemplar que viene de participar en la prueba de cierre de la semana anterior, y Trujillo expresó:

«En su última me gustaba bastante; sin embargo, se presentaron varios inconvenientes y hubo mucha lluvia, además de que el caballo sufrió tropiezos por la parte interna. Aun así, para esta ocasión espero estar decidiendo esta carrera con el favor de Dios».