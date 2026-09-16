La Rinconada: Partió mal y ahora solicitan los servicios de jinete ganador Grado 1 para sorprender en la primera válida

Dos carreras de grado exclusivo para ejemplares de dos años dan brillo a la reunión 37 de la temporada en el hipódromo Internacional La Rinconada este domingo 20 de septiembre. Un total de 14 carreras fueron programadas, que dan inicio a la 1:00 p.m.

La Rinconada: La primera válida presenta esta sorpresa

La novena carrera de la carta dominical fue reservada para la primera válida para el 5 y 6 nacional en distancia de 1,200 metros para caballos de 3 y 4 años, nacionales e importados, donde, acudieron a la cita 13 ejemplares, entre ellos El Gran Sech (número 10) con la monta de Robert Capriles para el entrenador Luis Martín.

El Gran Sech (número 10), regresa a la pista del hipódromo Internacional La Rinconada, luego de 119 días correr (4 meses aprx) tras un sexto lugar obtenido el 24 de mayo de 2026, en carrera donde el triunfo fue para el ejemplar Sucro de punta a punta. En esa ocasión su jinete fue Oliver Medina, quien le daba un kilo de descargo.

El Gran Sech (número 10), en esa oportunidad jugaba como el gran favorito en la taquilla (3/5) y el ejemplar no tuvo una buena salida. Su jinete Oliver Medina, no pudo controlar la velocidad inicial y en el primer cuarto de milla se ubicó segundo detrás del veloz Sucro. En la recta final agotado producto del esfuerzo inicial, finaliza sexto a 18 largos del ganador.

La Rinconada: Performance y actuaciones

El Gran Sech (número 10), hijo de Thunder Ridge en Siren’s Assult por War Front, llega a esta carrera con al menos ocho ejercicios. La carrera está polarizada para el hijo de Jorge Zeta, Gran Warrior, que viene de dos quinto lugares. En el papel sería el rival principal de nuestra carta sorpresa que lleva la monta del campeón de los jinetes en La Rinconada, Robert Capriles.

Últimos dos ejercicios de El Gran Sech (número 10), según la hoja oficial del Instituto Nacional de Hipódromos;