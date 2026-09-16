Hipismo

Hijo de Manchester reaparece luego de 224 días sin correr, con sendos ejercicios matadores para la sorpresa

El nieto de Jupiter Pluvius nacido y criado en La Primavera, llegó tercero en su anterior carrera

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Darwin Dumont
Miércoles, 16 de septiembre de 2026 a las 02:32 pm
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Hijo de Manchester reaparece luego de 224 días sin correr, con sendos ejercicios matadores para la sorpresa
Foto José Aray

Este domingo, el Hipódromo Internacional La Rinconada, celebra la reunión 37 con un total de 14 competencias que incluye la edición XLVII Clásico “Victoreado” (GII) y la XLVII Clásico “Lanzarina” (GIII) exclusivos para ejemplares de dos años. Además, del atractivo 5 y 6 nacional, 

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La séptima carrera de la jornada no válida fue reservada para caballos nacionales e importados de 4 años o más, a una distancia de 1,400 metros. Ocho machos adultos participan en ella, incluyendo a Grandiossus (número 3), quien llega a este evento después de 224 días sin correr. Su última actuación fue el pasado 8 de febrero del año 2026, donde consigue un tercer puesto detrás del caballo importado Preposition.

Grandiossus (número 3), con la monta de Yoelbis González, para el entrenador Rafael Cartolano, junto a Rey Joaquín, salieron desde el inicio hasta que promediaron la última curva, donde sostuvieron una pelea estéril después de marcar parciales de 24.69 y 47.69.

En el poste de los 500 metros finales, Grandiossus (número 3), toma el control de la carrera, pero el cansancio de los primeros metros iniciales se queda relegado a la tercera posición luego que The Soldier atropellara y se quedara con la posición de escolta. El ganador deja crono de 80.2/5 para 1.300 metros.

La Rinconada: Condición y performance

Grandiossus (número 3), hijo de Manchester en Romanad por Jupiter Pluvius, tiene 12 actuaciones para dos primeros lugares, y para la distancia de siete furlones tiene un triunfo y un tercer lugar en dos presentaciones.

Para esta carrera cuenta al menos con ocho ejercicios. El último fue el pasado 12 de septiembre: 600 metros en 38 con remate de 12, con splits y tiempos finales de; 13 y 26, para seguir en 50.4; 63.2; 78 y 92.4 en silla contenido y fenómeno. Según los reportes oficiales de los tomatiempos del Instituto Nacional de Hipódromos.

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